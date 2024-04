Calhanoglu? Il più forte di tutti, ma offerta troppo alta per rifiutare | Marotta prepara il nuovo ciclo: il sostituto dalla Fiorentina

Il regista nerazzurro potrebbe, a fronte di un’offerta indecente, essere sacrificato per poter fare mercato durante la prossima estate.

Nelle ultime stagioni è stato sicuramente uno dei calciatori simbolo dell’Inter e non è eccessivo dire che forse è stato anche quello che è maggiormente cresciuto grazie al lavoro di Simone Inzaghi. Hakan Calhanoglu le qualità le ha sempre avute ed in un certo senso le ha anche sempre dimostrate in campo.

Il Milan lo acquista nell’estate del 2017 dal Bayer Leverkusen per circa 25 milioni di euro. In Germania si era distinto per la sua balistica e la sua capacità di calciare in porta anche da molto lontano. In rossonero fa intravedere la sua classe soltanto ad intermittenza, ma non riesce mai a trovare la giusta collocazione tattica.

Prima con Montella, poi con Gattuso ed infine con Pioli, gioca da esterno d’attacco o da trequartista e risulta sempre molto discontinuo anche se comunque importante in zona realizzativa. Nell’estate 2021 non rinnova con i rossoneri e decide di accettare la proposta dell’Inter, mettendo in scena quello che secondo quasi tutti i tifosi milanisti è un grande tradimento.

Oltre ad essere fischiato e preso di mira ad ogni derby, ma anche da alcuni suoi ex compagni durante la festa Scudetto Milan del maggio 2022, nell’Inter trova la sua grande fortuna e si chiama Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino lo erge ad insostituibile, ma soprattutto sposta il suo raggio d’azione qualche metro più indietro.

Calha nerazzurro di ferro, ma in estate…

Hakan diventa un centrocampista con i fiocchi. Prima mezzala, poi con l’infortunio di Brozovic nella scorsa stagione e la sua cessione, viene provato da regista davanti alla difesa e si impone in maniera prorompente. Il turco diventa addirittura uno dei migliori interpreti in Europa nel ruolo e sforna prestazioni su prestazioni, condite da tanto lavoro in fase di non possesso, ma anche da un estrema qualità e precisione nell’assistenza ai compagni.

L’Inter se lo gode, ma i continui problemi economico-finanziari della società potrebbero anche mettere in pericolo la sua permanenza. Dopo due stagioni super, infatti, in estate ci sarà anche l’Europeo e Chala sarà protagonista con la sua Turchia. Un grande torneo potrebbe anche convincere qualche società europea ad investire una grossa cifra su di lui e, di conseguenza, il club nerazzurro a sacrificarlo a fronte di una plusvalenza monstre (il calciatore è arrivato alla Pinetina a parametro zero).

Mercato, ecco la situazione Amrabat

Marotta, dal canto suo, potrebbe investire parte di quel denaro per portare a Milano, Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, grande protagonista ai Mondiali in Qatar nel 2022 con la sua Nazionale, è un calciatore diverso da Calhanoglu, ma ha già dimostrato di poter fare la differenza in Italia con la sua aggressività e fisicità.

L’estate scorsa è passato al Manchester United in prestito oneroso di dieci milioni di euro, con un riscatto fissato a venti milioni più cinque di bonus. Le difficoltà incontrate dai Red Devils in questa stagione, con una qualificazione alla prossima Champions League ormai quasi del tutto compromessa, spingeranno la società inglese verso un’altra rivoluzione estiva e Amrabat non dovrebbe essere riscattato. Il marocchino, quindi, tornerebbe a Firenze e potrebbe finire a Milano dietro una congrua offerta.