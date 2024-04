Pioli, è finito il tormentone: finalmente il talento torna a casa | Lo hanno atteso come Kakà nel 2013

Il tecnico rossonero potrà tornare a contare su un calciatore che sarebbe molto importante per i suoi schemi ed il suo gioco.

Sono giorni e settimane caldissime in casa rossonera in cui a tenere banco ci sono diversi temi tutti essenziali e di grande attualità. Nelle ultime ore si è tornato a parlare della situazione legata alla recente perquisizione in sede da parte della Guardia di Finanza che vuole vederci chiaro su come sia avvenuto il passaggio di proprietà tra Elliott e RedBird e alcune presunte irregolarità compiute dai due amministratori delegati, quello vecchio, Ivan Gazidis, e quello attuale, Giorgio Furlani.

A tenere banco, però, e questo ormai da diversi mesi, è anche la situazione legata a Stefano Pioli e su chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Dopo mesi in cui il tecnico parmense sembrava ad un passo dall’esonero, adesso, grazie al convincente finale di stagione, le sue quotazioni sembrano in netto rialzo ed è molto più probabile una sua riconferma rispetto ad un suo esonero.

Anche l’organigramma societario è un argomento di stretta attualità, con le ultime voci che vogliono i rossoneri protagonisti dell’ennesima rivoluzione dirigenziale durante la prossima estate dopo quella avvenuta a giugno scorso che vide il licenziamento di Paolo Maldini e Ricky Massara.

L’altro argomento caldissimo è quello riguardante il calciomercato con il Milan deciso ad investire pesantemente per l’arrivo della punta del presente e del futuro che possa sostituire Olivier Giroud destinato all’MLS. Il primo nome sul taccuino dei dirigenti rossoneri resta Zirkzee, ma non bisogna nemmeno sottovalutare l’eventuale arrivo di un difensore e di un centrocampista. La presunta difficoltà circa il rinnovo del baby Camarda, infine, è l’ennesimo argomento a tenere banco.

Milan, gli obiettivi di fine stagione

In tutto questo, infine, ci sarebbe una stagione da portare a termine con due obiettivi abbastanza importanti, uno in particolare. La qualificazione alla prossima Champions League sembra ormai cosa fatta, ma il Milan vuole allontanare la possibilità che l’Inter possa vincere lo Scudetto nel derby e mantenere la seconda posizione davanti alla Juventus.

Ma, soprattutto, c’è l’Europa League e la voglia di vincere l’unico trofeo che manca nella gloriosa bacheca di Via Aldo Rossi. Il Milan se la vedrà ai quarti di finale contro la Roma in un derby italiano che si annuncia spettacolare e caldissimo e decreterà chi potrà andare avanti nel torneo ed entrare nelle prime quattro.

Milan, a breve il rientro di Pobega

Stefano Pioli può finalmente contare su quasi tutta la rosa a disposizione per questo rush finale di campionato ad eccezione di Pierre Kalulu che dovrebbe restare ai box ormai fino a fine stagione. Al momento figurano tra gli indisponibili anche Malick Thiaw per una fascite plantare e Tommaso Pobega che sta recuperando dal grave infortunio subito lo scorso dicembre contro il Monza.

Il biondo centrocampista rossonero, però, dopo mesi di sofferenza è ormai vicinissimo al rientro. Negli ultimi giorni ha continuato con il suo iter riabilitativo e le sedute di lavoro individuali, ma continua a mostrare segni di miglioramento. Secondo Sky Sport già dalla prossima settimana potrebbe giocare con la Primavera di Mister Ignazio Abate per riprendere pian piano confidenza con il campo ed il calcio giocato.