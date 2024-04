Inzaghi, decisione irrevocabile: il bomber dei bomber messo fuori squadra | Spogliatoio spaccato in due

L’attaccante è stato messo ai margini della formazione e della rosa. Una decisione che continua a far discutere.

Fino a qualche settimana fa si parlava insistentemente della possibilità che a fine stagione potesse essere raggiunto, o addirittura superato, il record di gol in un singolo campionato di Serie A che appartiene, in concomitanza, a Gonzalo Higuain e Ciro Immobile.

Entrambi, uno con il Napoli nella stagione 2015/2016 e l’altro con la Lazio nella stagione 2019/2020, raggiunsero quota 36 gol in campionato e condividono questo spaventoso primato del nostro calcio. Ad impensierirli, secondo molti, poteva essere Lautaro Martinez che fino a qualche settimana fa, viaggiava al ritmo di un gol a partita.

Da qualche tempo, però, anche a causa di un problema muscolare accusato tra fine dicembre ed inizio gennaio e al turnover effettuato da Simone Inzaghi prima dei due match di Champions League contro l’Atletico Madrid, il campione del Mondo argentino ha abbassato le sue mostruose medie e si è fermato, per così dire, a 23 gol in Serie A.

Sono quattro le gare consecutive in cui Lautaro non è andato a segno nel massino campionato nostrano. Partite che diventano cinque consecutive se si conta anche il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid in cui l’argentino ha anche tirato alle stelle il rigore che ha sancito la definitiva eliminazione dalla competizione dei nerazzurri.

Lautaro, tra crisi di gol e rinnovo

In Serie A, ma in generale considerando tutte le competizioni, Lautaro Martinez non segna da fine febbraio, giorno in cui realizzò una rete nel 4-0 dell’Inter contro l’Atalanta, ma sbagliò anche l’ennesimo rigore della sua avventura interista. Il bomber nerazzurro, però, non dovrebbe comunque aver problemi a conquistare la classifica dei capocannonieri in Serie A.

Resta ancora da definire, inoltre, il rinnovo con l’Inter. Le parti si dicono tranquille e sicure di continuare insieme, ma finché non ci sarà nero su bianco sul foglio del contratto i tifosi interisti tremano. Lautaro, comunque, dovrebbe guidare l’attacco nerazzurro anche nelle prossime stagioni, nonché essere ancora il Capitano della squadra.

Porto, Taremi ai mergini del progetto tecnico

Nella prossima stagione, intanto, è già certo che nel parco attaccanti dell’Inter, oltre all’argentino e a Marcus Thuram, ci sarà sicuramente anche Mehdi Taremi del Porto. L’iraniano, in scadenza di contratto con il club lusitano, non ha accettato le offerte per il rinnovo ed è virtualmente un nuovo calciatore nerazzurro, con Marotta che è stato il più lesto di tutti a trovare l’accordo con il bomber.

Accordo che sicuramente non è piaciuto al Porto, sua attuale squadra, che, così come sta avvenendo a Napoli con Zielinski, ha praticamente accantonato Taremi dal progetto tecnico. Al netto della sua partecipazione alla Coppa d’Asia, tra gennaio e febbraio, e di qualche problema fisico, il 32enne in questo 2024 si è visto soltanto due volte in campo con la maglia dei Dragoes: 22′ in campionato contro l’Arouca e 33′ (supplementari compresi) in Champions League contro l’Arsenal.