Abbassa le tue pretese, non sei Messi | Ibra, saltata la trattativa per il rinnovo: l’ingaggio richiesto è folle

Salta la trattativa per il rinnovo. Il Milan non può accontentare richieste folli. La decisione è stata comunicata a Ibrahimovic.

Reduce da una formidabile striscia di sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette gare giocate tra Serie A ed Europa League, il Milan di Stefano Pioli si prepara a ospitare, oggi (sabato 6 aprile) alle 15.00 il Lecce di Luca Gotti in occasione della 31esima giornata di campionato.

Un match, quello in programma a San Siro contro i giallorossi, chiaramente alla portata della formazione rossonera che, attualmente seconda in classifica con 65 punti, a più sei sul terzo posto della Juventus, punterà a consolidare ancora di più il proprio posizionamento Champions alle spalle dell’Inter.

Una manifestazione, la massima per importanza a livello continentale, che, abbandonata purtroppo a dicembre a causa della terza posizione conseguita nel gruppo F alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, è stata egregiamente messa da parte dal fin qui ottimo cammino in Europa League.

Un torneo, quest’ultimo, in cui il Diavolo ha eliminato prima i francesi del Rennes nello spareggio valido per l’accesso agli ottavi di finale e poi i cechi dello Slavia Praga proprio agli ottavi. Due turni superati che hanno permesso a Leao e compagni di giungere ai quarti di finale nei quali, giovedì 11 a San Siro e giovedì 18 aprile all’Olimpico, affronteranno la Roma di Daniele De Rossi.

Il rinnovo di Maignan è possibile, ma a una condizione

Legato al Milan dall’estate 2021, Mike Maignan è senza alcun’ombra di dubbio uno dei pezzi da 90 della rosa di Stefano Pioli. Un portiere eccezionale, il francese, che, arrivato all’ombra rossonera della Madonnina con l’arduo compito di non far rimpiangere Donnarumma, ha fin qui rispettato le attese dimostrandosi concreto e affidabile nella maggior parte dei casi.

Fatta eccezione per qualche calo sicuramente giustificabile, l’ex estremo difensore del Lille si è infatti quasi sempre confermato ad alti livelli dimostrando di meritare le attenzioni dei vari top club europei pronti a bussare per lui alla porta di Gerry Cardinale. Un estremo difensore, il classe ’95, che, legato al Diavolo da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, ha già fatto capire di essere bendisposto ad accettare il prolungamento del rapporto propostogli dalla società meneghina la quale, dal canto suo, dovrà ora valutare se accettare o meno la richiesta d’aumento dell’ingaggio avanzata dal giocatore transalpino, il quale chiede il doppio dell’ingaggio rispetto ai tre milioni e poco più percepiti attualmente.

Maignan piace al Bayern Monaco: il francese può prendere il posto di Neuer

Titolare inamovibile del Milan di Stefano Pioli, Mike Maignan, come detto, è tra i portieri più seguiti e apprezzati dell’intero panorama calcistico europeo. Un portiere che, legato alla società meneghina da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, potrebbe clamorosamente lasciare Milano al termine della stagione.

Stando infatti a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore francese sarebbe seguito molto da vicino dal Bayern Monaco del presidente Hainer che, desideroso di trovare quanto prima un valido sostituto di Manuel Neuer, il cui rapporto col club bavarese terminerà il 30 giugno 2025, potrebbe sbarcare in Italia in estate per strappare l’ex Lille a Stefano Pioli. Al momento è ancora presto per dirlo, ma nei prossimi mesi dovremmo saperne di più.