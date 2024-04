Tudor, intercettato il video dalla telecamera nascosta | Strigliata epocale al giocatore: cos’è successo nello spogliatoio

Il tecnico laziale è stato scoperto mentre stimolava, in modo particolare, uno dei suoi calciatori prima dell’inizio del match.

Arrivare in una squadra a stagione in corso, ed anche abbastanza inoltrata, è qualcosa di molto difficile. Farlo dopo che per più di due anni e mezzo c’è stato un allenatore come Maurizio Sarri, con idee e convinzioni ben precise e poco plasmabili, è sicuramente ancora più arduo e complicato.

La Lazio e Claudio Lotito, dopo le dimissioni inaspettate ed improvvise dell’allenatore toscano, hanno optato per una scelta di cambiamento radicale, ma soprattutto per qualcuno che potrebbe aprire un nuovo ciclo ed essere una soluzione a medio-lungo termine.

Questo qualcuno si chiama Igor Tudor che ha uno stile di allenare, metodologie di allenamento, idee tecnico-tattiche ben precise, ma soprattutto quasi completamente opposte a quelle di Maurizio Sarri. E, l’ex tecnico di Verona e Marsiglia, non ha voluto usare mezze misure ed è subito entrato a gamba testa su spogliatoio e calciatori.

Dalla difesa a quattro ed il 433 di Sarri, quindi, si è passati immediatamente al 352 di Tudor e quindi alla difesa a tre e a quella che, almeno dal punto di vista del modulo, può essere considerata la rivoluzione tattica più profonda da sottoporre ad una squadra e ai propri calciatori.

Lazio, Tudor rivoluzione modulo e mentalità

L’ex tecnico di Marsiglia e Verona non ci ha pensato un attimo ed ha subito cambiato modulo e modo di impostare la sua retroguardia. Ma, se al suo debutto, in occasione della prima sfida contro la Juventus, la fase difensiva era stata pressoché perfetta anche a causa dell’inconsistenza degli attacchi bianconeri, in occasione dell’andata delle semifinali di Coppa Italia di errori ne sono stati commessi tanti.

Era più che lecito, però, aspettarsi dei problemi ed un periodo di adattamento naturale che verosimilmente dovrebbe accompagnare tutta la restante parte di stagione per poi riuscire ad avere una squadra più pronta e ad immagine e somiglianza del suo tecnico in vista della prossima. Tudor, però, sta portando dei grossi cambiamenti anche sotto il punto di vista delle motivazioni.

Gran bel modo di stimolare un tuo giocatore comunque 👏 https://t.co/VY0JCwIqDp — Luca Frustrato Toselli (@toselluc) April 5, 2024

Tudor, ecco come cerca di caricare Castellanos

C’è un video, per esempio, postato da un utente su X, che è emblematico e spiega alla perfezione la filosofia ed i metodi di lavoro del tecnico croato. Prima del match contro la Juventus in campionato, quello di sabato scorso, si nota Igor Tudor fare una cosa abbastanza comune, cioè avvicinarsi per caricare e parlare ad un suo calciatore.

Quello che non è comune, però, è quello che fa dopo essersi avvicinato al suo attaccante titolare in quella partita, El Taty Castellanos. Mentre gli parla, infatti, cerca di caricare l’argentino e gli indica Gleison Bremer, suo avversario di giornata. Tudor gli dice che affronterà il difensore più forte del Mondo e che questo dovrà essergli da enorme stimolo per fargli fare una grande partita.