Trovato il nuovo Mandzukic | Bomber di ruolo, terzino se serve: nel tridente con Chiesa e Vlahovic

Giuntoli regala ad Allegri il nuovo Mandzukic. Di ruolo attaccante, ma pronto a fare l’esterno con lo stesso spirito di sacrificio del croato.

Scivolata in terza posizione nelle ultime settimane a causa di una pessima strscia di risultati che l’ha vista ottenere quattro sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria nelle ultime nove gare di campionato disputate, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a ospitare la Fiorentina di Vincenzo Italiano in occasione della 31esima giornata di Serie A.

Una sfida, quella dell’Allianz Stadium contro la Viola, in cui i bianconeri proveranno a dare seguito al successo ottenuta contro la Lazio di Igor Tudor martedì sera nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una vittoria, conquistata col punteggio di 2-0, in cui si è vista una squadra completamente diversa da quella scialba e anonima purtroppo ammirata negli ultimi mesi.

Una squadra che, ora in lotta per il consolidamento del terzo posto in graduatoria, non è neanche lontanamente paragonabile a quella vincente e quasi imbattibile della prima esperienza di Massimiliano Allegri alla guida della Vecchia Signora.

Una formazione, quella, in cui al di là di campioni come Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo, Chiellini, Buffon e vari altri, brillava senza alcun’ombra di dubbio anche la stella di Mario Mandzukic che, arrivato a Torino nel 2015 dall’Atletico Madrid, seppe subito farsi apprezzare dal tecnico livornese e dai tifosi juventini per il suo grande spirito di sacrifico che lo portò, in più di un’occasione, a essere schierato, con compiti anche difensivi, come esterno alto d’attacco anziché come punta centrale.

Juve, Allegri vuole gente disposta al sacrificio: servono elementi come Mandzukic

Intenzionata a blindare con le unghie e con i denti la propria terza posizione in classifica, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, è al lavoro in vista della prossima stagione per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa forte e competitiva che possa ambire allo scudetto e fare bene in campo continentale.

Una rosa, che non incappi in periodi disastrosi come quello recente, in cui non dovranno assolutamente mancare elementi votati al sacrificio. Elementi come Mario Mandzukic che, legato alla società piemontese dall’agosto 2015 al dicembre 2019, è ricordato piacevolmente ancora oggi all’ombra della Mole a distanza di quasi cinque anni dal suo addio alla maglia bianconera.

Juve, idea Retegui per la prossima stagione: contatti avviati col Genoa

Stella dell’Italia di Roberto Mancini prima e Luciano Spalletti poi, nonché elemento imprescindibile dell’attacco del Genoa di Alberto Gilardino, Mateo Retegui è da qualche giorno finito nel mirino della Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, il nome dell’attaccante italo-argentino sarebbe stato recentemente annotato nella lista di mercato del club piemontese che, desideroso di tornare competitivo tanto in Serie A quanto a livello internazionale (la Vecchia Signora sarà impegnata in Europa e nel nuovo Mondiale per club) potrebbe presto bussare alla porta del Grifone per prendere informazioni sul classe ’99 che, valutato dalla società rossoblù intorno ai 40 milioni di euro, in bianconero potrebbe formare un tridente di tutto rispetto insieme a Vlahovic e Chiesa.