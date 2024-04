Benzema in Serie A, arriva l’annuncio UFFICIALE | Seguito il consiglio di CR7: in Italia per vincere tutto

Molto deludente la prima stagione araba del fuoriclasse francese che potrebbe anche decidere di cambiare squadra a fine stagione.

Durante la scorsa estate ha fatto parte della nidiata di campioni, o comunque ottimi calciatori, che hanno scelto di sposare il progetto di arricchimento tecnico del calcio saudita ed è andato a svernare nella Saudi Pro League. Per lui è arrivata la faraonica offerta dell’Al Ittihad.

Karim Benzema è stata ed è una delle stelle più luminose che in questo momento stanno giocando nel campionato saudita ma, a differenza di altri suoi colleghi affermati, sta abbastanza deludendo le attese e non sta disputando una stagione indimenticabile.

Soltanto nove le reti segnate in campionato, molto distante, per esempio, dal suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo che non ha perso le buone abitudini, sta segnando a ripetizione anche in Arabia Saudita ed al momento guida la classifica dei cannonieri con ben 29 reti realizzate.

Anche a causa di questo non positivo score della sua stella più importante, l’Al Ittihad sta disputando una stagione deludente ed è già fuori da tutti gli obiettivi stagionali. Dopo aver vinto il campionato nella passata stagione, infatti, al momento il club è soltanto al quarto posto in campionato, con 30 punti di distacco dalla capolista, l’Al Hilal di Milinkovic Savic.

Benzema, ormai è rottura con il suo club

Benzema, oltre a deludere in campo, si è reso protagonista anche di comportamenti poco professionali fuori dal terreno di gioco, con alcuni allenamenti saltati ed il ritardo dal rientro delle vacanze natalizie, giustificato con scuse poco plausibili. Ora, sono arrivate anche dichiarazioni che sicuramente non faranno piacere alle sua società.

Karim ha infatti detto che non può vincere da solo e ha bisogno di aiuto in campo, quasi a sottolineare la poca bravura dei suoi compagni di squadra. Un’ultima dichiarazione che rovina ancora di più i rapporti con il suo club. A fine stagione sarà, quindi, quasi sicuramente rottura e Benzema dovrebbe lasciare, dopo soltanto una stagione, il club saudita.

Milan, pazza idea di mercato

Anche se l’età avanza e Benzema si avvicina ai 38 anni, il campione resta tale e potrebbe anche decidere di provare un’altra esperienza in Europa. Sono pochi quelli che possono permettersi il suo oneroso ingaggio, ma il francese potrebbe anche decidere di tagliarselo o spalmarselo per tornare a giocare competizioni importanti ed essere competitivo.

Solo in questo caso si potrebbe anche sognare un suo arrivo in Italia, con il Milan che sarebbe in prima fila per accaparrarselo. I rossoneri dovranno sostituire Olivier Giroud, destinato all’MLS, e l’idea di portare a Milano il connazionale Benzema stuzzica non poco la dirigenza milanista.