A volte ritornano per… restare | Inzaghi, guarda chi si rivede: ad Appiano è tornato il nuovo Lukaku per allenarsi

Per Simone Inzaghi una buona notizia in vista del finale di campionato, torna in campo il nuovo Lukaku e lo fa per restare, pronto a segnare goal pesanti

Dopo aver mantenuto il distacco di ben 14 punti rispetto al Milan, l’Inter si avvicina sempre di più alla matematica conquista dello Scudetto e della seconda stella, che potrebbe accadere proprio dopo il derby della Madonnina, previsto per fine aprile.

Fervono i preparativi per una festa meritata dato l’eccellente campionato disputato dagli uomini di Simone Inzaghi, protagonisti di un ruolino di marcia quasi perfetto e di un allungo decisivo arrivato dopo la vittoria nello scontro diretto vinto con la Juventus a inizio febbraio.

Il tecnico sta per vincere il primo Scudetto della sua carriera da allenatore dopo essersi dimostrato un cecchino nelle finali di coppe, tralasciando quella di Champions League dello scorso giugno, giocata comunque alla pari contro la corazzata Manchester City.

Tanto entusiasmo ad Appiano Gentile con i tifosi molto soddisfatti del rendimento dell’Inter, ben messa in campo e costituita da una rosa che ha visto partecipi anche le seconde linee, sempre pronte quando sono state chiamate in causa.

Arnautovic è tornato ad allenarsi, in campo già nel weekend?

Tra questi anche Marko Arnautovic, che ha deluso le aspettative iniziali ma che ha dato il massimo, seppur bloccato da due importanti infortuni che lo hanno tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco, senza riuscire a replicare i numeri avuti da Lukaku la passata stagione.

L’attaccante austriaco, ex Bologna, sta anticipando i tempi rispetto alla tabella di marcia ed è tornato ad allenarsi con i compagni, tanto da ipotizzare la sua convocazione per la partita che vede i nerazzurri giocare a Udine.

Anche De Vrij e Cuadrado sono vicini al recupero definitivo

Discorso leggermente diverso per Stefan de Vrij, le cui condizioni sono ancora in fase di valutazione da parte di mister Inzaghi. Anche Juan Cuadrado si è messo alle spalle il grave infortunio al tendine d’Achille, tornando a lavorare in gruppo, ma deve ritrovare ancora la condizione migliore.

Quasi tutto l’organico è quindi finalmente a disposizione di mister Inzaghi che concederà minuti anche a chi ha giocato di meno in questo campionato, tutelando anche capitan Lautaro Martinez che dovrebbe vincere la classifica di capocannoniere dato il distacco rispetto agli altri bomber di Serie A.