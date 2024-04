Mi pagate coi soldi del Monopoly? | De Laurentiis freddato: lo voleva a tutti i costi, ma gratis

Sperava di portarlo a Napoli ma De Laurentiis si è visto respingere al mittente la richiesta di un prestito

Dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta, si spengono le speranze della qualificazione alla prossima Champions League per il Napoli. Il distacco dal quarto posto occupato dal Bologna è di ben dodici punti, sette invece dal quinto che però non garantisce di prendere accesso alla massima competizione europea. Confermare la presenza dei partenopei in Europa sarebbe il bicchiere mezzo pieno da guardare dopo un campionato ben al di sotto delle aspettative.

Un organico che sarà da rinnovare quello del Napoli dopo che Aurelio De Laurentiis ha portato avanti negli ultimi anni la filosofia di comprare a basso costo talenti da rivendere a peso d’oro, modus operandi che ha portato i suoi frutti.

Osimhen e Kvara sono due campioni che hanno spinto il Napoli alla conquista di un insperato Scudetto la scorsa annata, così come tanti altri giocatori presenti anche nella rosa attuale, ma i cambiamenti saranno necessari.

Il Napoli del futuro sarà costruito sulle ceneri del bomber nigeriano che sarà sacrificato per avere oltre 100 milioni da investire per rifondare lo spogliatoio operando diversi operazioni in entrata per alzare il complessivo tasso tecnico e dare nuovi stimoli all’ambiente.

Kulusevski oggetto dei desideri del Napoli ma l’affare è molto complicato

De Laurentiis che vorrebbe nel proprio reparto offensivo lo svedese, ex Juventus, Dejan Kulusevski, pupillo di Antonio Conte e possibile motivo per convincere il tecnico barese a firmare per i partenopei.

La valutazione che ne fa il Tottenham è però di circa 60 milioni di euro, sempre che Postecoglou decida di lasciarlo andare dato che sta giocando quasi tutte le partite, non è sul mercato e l’ipotesi di un prestito non è al momento percorribile. Un altro fattore che incide sulla difficile buona riuscita dell’operazione è l’ingaggio percepito dall’esterno, pari ai 5 milioni.

Le incognite del Napoli in vista della prossima stagione

Napoli che dovrà quindi valutare altri profili, magari investendo su qualche giovane talento che si è ben espresso in questa Serie A. Oltre al ruolo occupato da Kulu, sarà essenziale trovare un numero 9 degno del partente Osimhen, che possa garantire la doppia cifra e il giusto feeling con Kvara, vicino al rinnovo.

Con molte incognite, quindi, il Napoli si appresta alla conclusione di questa disastrata stagione, con un orizzonte incerto sul futuro.