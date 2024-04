Icardi l’ha saputo dai giornali: gli hanno rescisso il contratto | Dai gol con l’Inter al dimenticatoio: ora può tornare a casa

Decisione irrevocabile nei confronti dell’ex nerazzurro che ora dovrà decidere quale sarà il suo futuro prossimo.

A quasi 31 anni ha ritrovato la voglia di giocare a calcio e fare quello che gli è sempre riuscito meglio: fare gol. Mauro Icardi, dopo diverse stagioni difficili tra Milano e Parigi, ha ritrovato se stesso in Turchia e con il Galatasaray, composto da tantissimi ex calciatori del nostro campionato, è tornato a sentirsi importante e vedere la porta come pochi in Europa.

La sua carriera sembrava poter decollare ed ergerlo come uno dei bomber più importanti dell’intero panorama internazionale verso la fine dello scorso decennio. L’Inter lo acquista, nell’estate del 2013, dalla Sampdoria dove aveva già dimostrato di avere delle doti da bomber non indifferenti.

Con la maglia nerazzurra, però, nonostante compagni di squadra di certo non all’altezza di quelli che compongono l’Inter attuale e quella degli ultimi anni, sboccia definitivamente e mostra tutte le sue qualità da attaccante implacabile che vede la porta come pochi. Vince la classifica dei capocannonieri per ben due volte, seppur in coabitazione (una volta con Luca Toni e la seconda con Ciro Immobile).

Nel febbraio 2019, però, dopo essere diventato da qualche stagione anche Capitano, ecco il terremoto che lo allontana definitivamente da tutto l’ambiente Inter. Rottura totale con lo spogliatoio ed i tifosi, lui si rifiuta di rispondere alle convocazioni di Luciano Spalletti, allora allenatore nerazzurro, e viene messo fuori rosa per un po’.

Icardi, il riscatto in Turchia

Torna in campo a fine stagione, ma ormai qualcosa si è rotto per sempre e Icardi non può più restare a Milano. Nell’estate 2019 lo acquista il Paris Saint Germain per poco meno di 60 milioni di euro, ma da lì in poi la sua carriera subirà una parabola discendente ed il suo nome verrà letto molto di più sui rotocalchi rosa che su quelli sportivi.

La sua storia con Wanda Nara, che nel frattempo è diventata anche la sua agente, diventa di dominio pubblico e monopolizza l’attenzione del gossip nostrano e non solo. Icardi sembra essersi perso per sempre, ma nella scorsa stagione arriva il prestito al Galatasaray – che poi l’estate scorsa lo acquista definitivamente – e l’argentino torna a segnare e a farlo in tutti i modi e in tutte le competizioni.

Schelotto, arriva la rescissione con il Barletta

L’Inter è ormai un lontano ricordo, così come lo è anche per il suo connazionale, Ezequiel Schelotto. Diventato famoso per la sua capigliatura e paragonato a Mauro German Camoranesi durante la sua esperienza a Cesena, la migliore della sua carriera, l’esterno destro verrà ricordato per sempre dai tifosi nerazzurri in virtù di un gol realizzato in un derby contro il Milan nel febbraio 2013.

All’Inter, però, Schelotto avrà poca fortuna e giocherà soltanto mezza stagione e dodici partite di Serie A. Quello al Milan, inoltre, sarà la sua unica gioia in nerazzurro. Chievo due volte, Sassuolo, Parma, Brighton due volte, Sporting Lisbona, Racing, Aldosivi, Moron saranno le maglie che indosserà dopo l’esperienza a Milano. Questo fino alla sua avventura in Serie D con il Barletta in questa stagione. Avventura, però, ora ufficialmente terminata a causa della rescissione consensuale del contratto. Ora, a 34 anni per Schelotto, ormai uscito dai radar del grande calcio da tanto tempo, è forse arrivato il momento del ritiro.