Tornatene al Milan, qui non mi servi più | Allegri, scaricato il pupillo: la condizione fisica non garantisce affidabilità

La Juve scarica il pupillo di Allegri. La condizione fisica non garantisce affidabilità. Tornerà al Milan al termine della stagione.

Messa in cassaforte l’importante vittoria casalinga contro la Lazio di Igor Tudor nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a rialzare la china anche in campionato dopo un periodo a dir poco disastroso.

Un periodo, fatto di quattro sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria nelle ultime nove partite di Serie A disputate, che i bianconeri saranno chiamati a mettersi presto alle spalle a partire già dalla prossima sfida interna contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Una sfida, quella contro la Viola in programma domenica alle 20.45 all’Allianz Stadium, che i bianconeri saranno chiamati necessariamente a vincere per confermarsi in terza posizione davanti al Bologna di Thiago Motta e alle spalle del Milan di Stefano Pioli.

Una formazione, quella rossonera, che, tenuta indietro fino a due mesi fa, ha saputo approfittare del calo di Vlahovic e compagni, portandosi al secondo posto in graduatoria, occupato attualmente con sei punti di vantaggio sul terzo dei piemontesi.

Dalla Juve al Milan a distanza di anni: l’affare può chiudersi in estate

Separate in classifica da sei punti, Juve e Milan potrebbero presto incontrarsi in sede di calciomercato per discutere dell’eventuale ritorno in rossonero di un elemento di proprietà della Vecchia Signora non rientrante nei piani di Massimiliano Allegri.

Un elemento, la cui condizione fisica non garantisce purtroppo completa affidabilità, il cui passaggio al Diavolo potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi per una cifra non particolarmente esorbitante. Una trattativa, quella tra torinesi e meneghini, che, qualora andasse in porto, accontenterebbe entrambe le parti.

Djalò scaricato da Allegri: l’ex Lille può tornare al Milan

Legatosi ufficialmente alla Juventus lo scorso 22 gennaio, Tiago Djalò potrebbe lasciare il club torinese già al termine del campionato. Mai utilizzato fin qui da Massimiliano Allegri, l’ex difensore del Lille potrebbe infatti decidere di cambiare squadra la prossima estate per (ri)trovare fiducia e continuità di rendimento.

Una fiducia e una continuità di rendimento che, stando a quanto trapelato in rete in queste ore, il classe 2000 potrebbe ritrovare tra le file del Milan che, cedutolo ai Mastini nel 2019 nell’ambito dell’operazione che portò Leao in rossonero, è pronto ad affidargli il posto di Simon Kjaer che, in scadenza di contratto il prossimo giugno, potrebbe restare in Serie A per un altro anno, legandosi proprio alla Juventus del patron Ferrero.