“Questo non lo conosce neanche sua madre” | Lotito vuole il bomber esotico, ma i tifosi non la prendono bene

Claudio Lotito vuole rinforzare l’attacco della Lazio con una punta poco conosciuta, proveniente dall’Est Europa, i tifosi sono molto scettici

Con il doppio scontro che ha visto fronteggiare la sua ex squadra da calciatore, la Juventus, è iniziata l’era Tudor sulla panchina della Lazio ma la sua impronta la si vedrà probabilmente solo nel caso di un rinnovo, a partire dal ritiro estivo, dato che la squadra che si trova a gestire è quella che ha seguito per due stagioni e mezzo le indicazioni di mister Sarri, costruita tenendo conto anche delle sue indicazioni tecniche.

I biancocelesti sono ancora in corsa in Coppa Italia, con la speranza di ribaltare il doppio svantaggio maturato nell’andata della semifinale, e proveranno a staccare il pass per una competizione europea, pur essendo in ottima compagnia.

Intanto a Formello si sta iniziando a pianificare la prossima stagione con una squadra che sarà molto diversa rispetto a quella attuale, con la possibile partenza di alcuni giocatori chiave di questo organico, da Ciro Immobile a Felipe Anderson, da Mattia Zaccagni a Luis Alberto.

L’idea è quella di rinnovare la rosa con profili giovani, con ingaggi meno pesanti e con tante scommesse da non sbagliare, andando a scovare talenti in giro per l’Europa da far maturare. In attacco ci sarà ancora spazio per Castellanos ma sarà affiancato da un nuovo centravanti.

La Lazio vuole scommettere sul bomber greco, nel mirino di molti club europei

Il profilo che più piace alla Lazio, secondo quanto riporta Sky Sport, è quello di Fotis Ioannidis del Panathinaikos. L’attaccante greco era stato già seguito in estate e, complice un’ottima stagione, sta vedendo crescere le sue quotazioni.

Classe 2000 e alto 187 cm, i greci lo valutano 15 milioni di euro e sperano in un’asta estiva, dato che sul centravanti è forte l’interesse di diversi club, dal Bologna allo Stoccarda, dallo Sporting Lisbona al Siviglia, tutte pronte a dover sostituire il proprio bomber di riferimento.

I numeri importanti di Ioannidis, pronto per la consacrazione in Italia

Il rendimento stagionale è ottimo con 21 reti e sette assist forniti in 38 gare disputate, tra campionato, Europa League e Nazionale. Il contratto è stato rinnovato fino al 2027 la scorsa estate, per evitare la sua partenza a zero il prossimo luglio.

Scopriremo se la Lazio riuscirà a battere la concorrenza e ad assicurarsi le prestazioni di una punta che ha ampi margini di miglioramento e che potrebbe fare molto bene anche in Italia.