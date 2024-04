Non lo hanno fatto sul serio | Moncada e Furlani, spedita la folle PEC al Bologna: prendono Zirkzee con uno scambio

Il Milan propone al Bologna uno scambio per arrivare a Zirkzee, obiettivo numero uno per il ruolo di punta centrale al posto di Giroud

Il Milan pensa a Joshua Zirkzee come sostituto del partente Olivier Giroud, vicino all’accordo con il Los Angeles F.C. in MLS. La giovane punta belga, rivelazione del Bologna di Thiago Motta, è l’obiettivo principale per il ruolo di punta centrale, pur non essendo un uomo d’area di rigore come il francese. Un attacco che perderà una pedina importante e che dovrà quindi essere rinforzato, a prescindere delle eventuali conferme di Luka Jovic e Noah Okafor.

I nomi di Benjamin Sesko del Lipsia e di Jonathan David del Lille rimangono assolutamente validi come alternativi, ma l’area tecnica guidata da Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio ha sposato da tempo la linea, condivisa pure da Zlatan Ibrahimovic, di provare a concentrare gli sforzi sul centravanti del Bologna.

Ci sono però diversi problemi che rendono al momento complicata la buona riuscita della trattativa. In primis il Bayern Monaco, che vanta un diritto di recompra a 40 milioni e che resta un’ipotesi da considerare sullo sfondo.

Poi sono da considerare i possibili interessi di diversi club di Premier League, che potrebbero dare vita a un’asta al rialzo che troverebbe il Milan incapace di avere la meglio, con il tetto massimo posto a 50 milioni per arrivare al bomber.

Il Milan pensa a uno scambio per arrivare a Zirkzee, il Bologna pronto a valutare la proposta

Moncada e Furlani, però, stanno valutando l’ipotesi di inserire una contropartita tecnica per alleggerire il costo del cartellino di Zirkzee. Uno scambio più un degno conguaglio potrebbe favorire l’operazione.

Il primo nome è quello di Alexis Saelemaekers, in prestito con diritto di riscatto fino al termine campionato e protagonista di un ottimo campionato sotto la guida di Thiago Motta, coronato da 2 reti e 3 assist in 23 presenze. La sua valutazione si aggira sui 10-15 milioni di euro.

Maignan potrebbe essere la pedina da sacrificare per arrivare a Zirkzee

In caso contrario, per arrivare a Zirkzee, il Milan dovrà sacrificare uno dei perni della squadra e si pensa all’estremo difensore Mike Maignan, che sarà protagonista con la Nazionale francese dei prossimi Europei di Germania.

I rossoneri sperano che possa mettersi ulteriormente in luce per vedere ricevere una maxi offerta che possa garantire le disponibilità economiche per battere la concorrenza e acconsentire il sì della dirigenza bolognese.