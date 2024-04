Per tutti quei soldi cediamo anche Lautaro | Zhang sorpreso: arrivato un bonifico a 9 cifre, bilancio ripulito fino al 2026

L’Inter cede uno dei suoi pezzi da 90. Impossibile dire no a tutti quei soldi. La cifra incassata da Zhang sistema il bilancio fino al 2026.

Messa in cassaforte la 25esima vittoria in campionato, grazie al 2-0 rifilato all’Empoli di Davide Nicola nel lunedì di Pasquetta, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata al lavoro tra le mura di Appiano Gentile per prepararsi al meglio in vista del match esterno di lunedì prossimo contro l’Udinese di Gabriele Cioffi.

Una sfida, quella tra friulani e meneghini, che chiuderà il quadro della 31esima giornata di Serie A, il cui pronostico pende ovviamente a favore dei secondi i quali, in caso di affermazione, farebbero un ulteriore passo verso la conquista del 20esimo scudetto della lora storia.

Uno scudetto che, atteso da ben tre anni all’ombra nerazzurra della Madonnina, potrebbe arrivare matematicamente anche prima della fine del mese di aprile in caso di successi contro Udinese e Cagliari e contestuali stop del Milan contro Lecce e Sassuolo.

Qualora si concretizzasse tale scenerio, al Biscione basterebbe infatti battere proprio i cugini rossoneri il prossimo 22 aprile per festeggiare l’aritmetica conquista del titolo di campione d’Italia che, com’è noto ormai da tempo, vorrebbe dire seconda stella cucita sul petto.

Inzaghi si gode Barella: l’ex Cagliari è un motorino instancabile

Stabilmente prima in classifica con 14 punti di vantaggio sul secondo posto del Milan, l’Inter di Simone Inzaghi, come spesso ribadito in questi giorni, si prepara a festeggiare nelle prossime settimane la meritata conquista del 20esimo scudetto della sua storia.

Uno scudetto, atteso da ben tre anni in Viale della Liberazione, sulla cui conquista ha sicuramente giocato un ruolo importante, Nicolò Barella il quale, intoccabile tanto per Antonio Conte quanto per il tecnico piacentino, è senza alcun’ombra di dubbio uno dei centrocampisti più validi e apprezzati a livello europeo. Un centrocampista, finito spesso nel mirino di vari top club del Vecchio Continente, il cui cartellino è valutato dalla società di Steven Zhang intorno agli 80 milioni di euro.

Inter, il Newcastle vuole Barella: pronta un’offerta monstre

Legato all’Inter da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, Nicolò Barella sarebbe recentemente finito (di nuovo) nel mirino del Newcastle del fondo Pif. Dopo aver prelevato Tonali dal Milan la scorsa estate, i Magpsies sarebbero infatti pronti a tornare nuovamente a Milano nei prossimi mesi col chiaro intento di strappare, mediante un’offerta monstre, l’ex Cagliari alla società di Steven Zhang.

Un’offerta, rotante intorno ai 70 milioni di euro, che, stando a quanto emerso in rete in queste ore, non dovrebbe però essere minimamente presa in considerazione dal Biscione il quale, al contrario, è al lavoro da settimane per trovare un accordo per il rinnovo fino al 30 giugno 2029 del contratto del classe ’97. Un rinnovo che, gradito a entrambe le parti, dovrebbe garantire al numero 23 interista uno stipendio da sette milioni netti di euro all’anno.