“Chi è Mandas? Non lo conosco” | Lazio, derby infiammato: l’idolo romanista ignora completamente chi sia

L’ex fuoriclasse romanista ha parlato ai microfoni, ignorando completamente chi fosse Mandas, portiere laziale che difenderà i pali nel derby.

Ci sono partite che durano 90 minuti, altre 120 minuti e altre ancora che durano per tutto l’anno. Parliamo ovviamente del derby di Roma, che si giocherà tra poco più di 24h e che vedrà contrapposte Roma e Lazio, con umori e situazioni decisamente differenti.

La Roma viene da un filotto che sarà difficilmente ripetibile con continuità, e il pareggio in un campo ostico come quello di Lecce non inficia sulle chance di qualificarsi alla prossima Champions League, schizzate alle stelle dopo aver cambiato guida tecnica con De Rossi allenatore.

La Lazio ha subito beneficiato dell’elettroshock Tudor, arrivato da pochi giorni in sostituzione di Sarri ma immediatamente vincente contro la Juventus di Max Allegri in campionato. Il replay in Coppa Italia ha deluso i tifosi biancocelesti, ma l’obiettivo resta alla portata nei 90′ della gara di ritorno che si giocherà tra un paio di settimane.

Ma il derby, si sa, è storia a parte e tutto viene resettato fino alle ore 18.00, momento in cui Guida fischerà il calcio d’inizio. C’è qualcuno che il derby lo ha già cominciato mediaticamente, con un’intervista molto interessante rilasciata poco fa al Romanista.it.

“Mandas? E chi è?”

Mandas, della Lazio, lo conosce?

“No, non mi interessa la Lazio. Sono troppo legato alla Roma per seguirlo”.

Così Michael Konsel, ex portiere della Roma che ha militato in giallorosso dal 1997 al 1999, ha fatto sapere ai microfoni de Il Romanista la sua (non) opinione su Chrīstos Mandas, estremo difensore della Lazio che domani difenderà i pali della porta biancoceleste, in sostituzione dell’infortunato Ivan Provedel.

Poi, sull’incrocio con Svilar e il pronostico del Derby

L’intervista prosegue, con un’opinione personale sul romanista Svilar e sul pronostico fatto dal 62enne austriaco.

Svilar sarà all’esordio in un derby…

“Le partite con la Lazio sono particolari, io ero sempre molto felice di giocarle. Ma c’è molta più tensione del solito. Sono tutti nervosi. Bisogna mantenere calma e concentrazione”.

Che idea si è fatto di Svilar?

“Non lo vedo tutte le volte, ma mi piace. Anche in partite internazionali ha fatto bene, dimostrando personalità. Ha subito meritato la fiducia. Trasmette sicurezza”.

Se la sente di fare un pronostico?

“Di solito quando vado all’Olimpico porto fortuna. Quindi dico 2-0 per la Roma. Lo auguro a Svilar, perché finire il derby avendo mantenuto la porta inviolata sarebbe veramente un bel colpo”.