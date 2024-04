Sono stanco di giocare coi ragazzini | Pioli scoppia in dirigenza: ultimatum sul mercato, si attendono riscontri d’esperienza

Stefano Pioli pretende un cambio di rotta sul mercato, secondo lui sono necessari rinforzi d’esperienza, ecco due nomi per la difesa

Il ciclo positivo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan coincide con la crescita di molti giovani talenti, i quali, sotto la guida del tecnico emiliano, sono diventati dei giocatori di livello internazionale. Una rosa molto giovane quella rossonera che ha avuto il difetto di non avere la giusta esperienza in partite importanti, come quelle del girone eliminatorio della Champions League in corso e che ha pagato dazio alcune ingenuità.

L’assenza di un uomo spogliatoio e di un motivatore come Zlatan Ibrahimovic pesa in alcuni momenti chiave della partita e il solo Olivier Giroud non basta per infondere spirito di sacrificio a un organico che deve maturare.

L’età media è tra le più basse della Serie A e gli innesti della scorsa sessione estiva hanno contribuito nel farla scendere. Tanti hanno risposto in modo positivo, ambientandosi da subito ai ritmi del campionato italiano, ma non per tutti è stato così.

Stefano Pioli è consapevole che, nel caso di una sua riconferma ancora tutta da decidere, sia essenziale rinforzare la squadra con qualche giocatore over 30 che possa fare da chioccia ai più giovani.

I movimenti del Milan in difesa, due i nomi papabili per rinforzare il reparto

Per la difesa i nomi sulla lista della dirigenza milanista sono però due giovani profili, già nel mirino del club questo gennaio. Si tratta di Lacroix del Wolfsburg e di Lilian Brassier del Brest. Queste le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport.

Potrebbe invece salutare i rossoneri Fikayo Tomori ma solo di fronte a un’offerta di almeno 40 milioni. Su di lui si sta muovendo il Bayern Monaco che cerca un nuovo centrale per sostituire un deludente De Ligt.

Il Milan alla ricerca di un nuovo bomber, Olivier Giroud è con le valigie in mano

Un altro tassello da sistemare per il Milan sarà quello del numero 9, data la quasi certa partenza di Giroud, vicino al trasferimento in MLS.

L’obiettivo più alla portata delle casse milaniste è David, autore di 10 reti nelle nove partite disputate in questo 2024 con la maglia del Lille, e il cui contratto con i francesi scade nel 2025. Si potrebbe chiudere intorno ai 20 milioni.