Gasperini in lacrime: deve dire addio al suo pupillo di sempre | La sua stagione finisce in anticipo

Gasperini molto triste per il grave infortunio che ha subito il suo storico pupillo, la sua stagione è ufficialmente terminata, ecco il responso medico

Gasperini è da un ventennio uno dei migliori allenatori italiani. Sin dai tempi di Crotone si è dimostrato un maestro nel valorizzare i giovani, nel farli esprimere al meglio e nel proporre un calcio offensivo e concreto che sta facendo le fortune dell’Atalanta, club con cui ha dato vita a un sodalizio professionale che prosegue da diverse stagione e che ha consentito ai bergamaschi di diventare una realtà europea.

Nella città lombarda sono tanti i talenti che sono stati lanciati da Gasp prima di essere ceduti a peso d’oro dalla società, con notevoli plusvalenze che hanno permesso operazioni in entrata degne di nota, di poter fare nuove scommesse sul mercato, spesso vinte, e di mantenere il bilancio in attivo.

E così diversi giocatori, una volta cambiata maglia, non sono riusciti a replicare i numeri avuti a Bergamo, anche a causa di un gioco meno spregiudicato e corale, con l’inserimento dei terzini nella fase offensiva e la voglia di giocarsela alla pari contro chiunque.

Atalanta che anche in questa stagione sta lottando per qualificarsi alla prossima Champions League e che, salvo una flessione nelle ultime partite, sarà di nuovo in una competizione europea anche da settembre in poi, oltre alla possibilità di vincere un trofeo, la Coppa Italia.

Malinovskyi ha subito un grave infortunio, la sua stagione rischia di essere finita

Uno dei pupilli di Gasperini è Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino lanciato ad alti livelli e adesso perno del centrocampo di Alberto Gilardino nel Genoa. Per il giocatore un finale di campionato da dimenticare a causa di un brutto infortunio subito nello scorso weekend nel match disputato contro il Frosinone a Marassi.

Le analisi strumentali a cui si è sottoposto l’ucraino hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Un guaio di non poco conto dato che dovrà stare lontano dal terreno di gioco almeno per un mese, con il rischio di terminare qua la sua stagione.

Il Genoa è a un passo dalla salvezza, mancano una manciata di punti per la matematica

Genoa che ha avuto una leggera flessione nell’ultimo mese ma che è a distanza di sicurezza dal terz’ultimo posto, molto vicino a raggiungere l’obiettivo stagionale, quello di mantenere la categoria dopo il ritorno in Serie A.

Grande merito va a mister Alberto Gilardino, alla sua prima esperienza in A e che si è dimostrato un abile condottiere di uno dei club storici del calcio italiano.