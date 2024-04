Ti credi un fenomeno, ma sei sostituibile come gli altri | Allegri shock, umiliato davanti a tutti: confermato l’addio a fine stagione

Massimiliano Allegri scarica un big della sua rosa. Lascerà la Juventus a fine stagione. Tutti sono importanti ma nessuno è insostituibile.

Messa in cassaforte l’importante vittoria interna di martedì sera contro la Lazio di Igor Tudor nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri torna con la testa al campionato e mette nel mirino il sentitissimo match di domenica sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Una sfida, quella dell’Allianz Stadium, valevole per la 31esima giornata di Serie A, che i bianconeri proveranno a portare a casa non solo per dare seguito all’ottima prestazione sfoderata pochi giorni fa contro i biancocelesti, ma anche per riassaporare il piacevole gusto di una vittoria che in campionato manca dal sofferto 3-2 rifilato al Frosinone di Eusebio Di Francesco lo scorso 25 febbraio.

Un’affermazione, quella interna sulla formazione ciociara, ad oggi rappresentante l’unica nota positiva di una striscia di risultati a dir poco pessimi che ha visto la Vecchia Signora rimediare ben quattro sconfitte e quattro pareggi nelle ultime nove partite di campionato disputate.

Una striscia di risultati deciasamente da zona retrocessione che hanno fatto scivolare in terza posizione Vlahovic e compagni i quali, visti i soli due e sette punti di vantaggio sul quarto posto del Bologna e sul quinto della Roma, dovranno necessariamente riattaccare la spina per non correre il rischio di restare fuori, per il secondo anno consecutivo, dalla Champions League.

Juve, soffia aria di rivoluzione: tutti sono importanti ma nessuno è fondamentale

Chiamata a confermarsi in terza posizione da qui al termine del campionato, la Juventus del patron Ferrero guarda ovviamente anche alla prossima stagione e inizia a studiare quelle che potrebbero essere le strategie da attuare in sede di calciomercato nei prossimi mesi.

Strategie di mercato che, tanto in entrata quanto in uscita, potrebbero portare a una grande rivoluzione dalle parti della Continassa dove, ormai stufi di non mettere le mani su un trofeo da ben tre anni, si lavorerà principalmente sull’allestimento di una rosa molto più competitiva che possa lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Europa.

Juventus, Danilo può andare via a fine stagione: in caso di offerta vantaggiosa il capitano sarà sacrificato

Legato alla Juventus dall’agosto 2019, Danilo potrebbe clamorosamente lasciare il club bianconero al termine della stagione. Sebbene il contratto dell’attuale capitano riporti come data di scadenza il 30 giugno 2025, la Vecchia Signora lo avrebbe inserito nella lista dei cedibili in caso di offerta vantaggiosa.

Stando infatti a quanto riportato da La Repubblica, per l’ex Real Madrid e Manchester City la società piemontese starebbe facendo tutte le valutazioni del caso, vista comunque la sua importanza all’interno dello spogliatoio di Massimiliano Allegri. Le ipotesi sono quindi due: cessione in estate in caso di offerta interessante, oppure separazione a parametro zero la prossima estate all’inizio della quale, salvo clamorose sorprese, non dovrebbero esserci proposte di rinnovo. Nei prossimi mesi dovremmo saperne di più.