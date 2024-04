Se resti un minuto di più, il tuo cartellino varrà 1€ | Chiesa è il primo ad averlo saputo: maxi cessione di gruppo in arrivo

La crisi della Juventus si ripercuote anche sul futuro di alcuni giocatori, il suo valore di mercato sta scendendo sempre di più, Chiesa è stato avvertito

Contro la Lazio è arrivata la quarta sconfitta negli ultimi due mesi per la Juventus, che ha raccolto il misero bottino di sette punti in nove partite, vedendo così a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League, con la Roma che si è avvicinata a sette punti quando mancano ancora otto gare da disputare, con diversi scontri diretti ancora da disputare.

Una Juventus che non riesce a incidere in fase offensiva, a secco da due sfide consecutive, nonostante diverse occasioni importanti che non sono state sfruttate. Se all’Allianz Stadium il Genoa era stato salvato da due legni, all’Olimpico la Lazio si è affidata al proprio portiere Ivan Provedel, decisivo in più di una circostanza.

Quando gli episodi non girano a proprio favore, non bisogna però appellarsi alla sfortuna ma cercare di migliorare, dando ancora di più quando si scende in campo. Ne è consapevole mister Max Allegri che pretende un cambio di passo.

Il più pericoloso sabato è stato Federico Chiesa, autore di alcune sgroppate interessanti sulla fascia e di due conclusioni che hanno impensierito l’estremo difensore biancoceleste, ma questo non basta per essere soddisfatti del suo rendimento.

Kostic e la sua permanenza alla Juventus che è in forte discussione

Questo periodo di netta crisi in casa Juventus consente di fare riflessioni su chi merita di restare in bianconero per la prossima stagione o meno. Difficilmente tra di loro ci sarà Filip Kostic. L’investimento fatto dai bianconeri per assicurarsi le prestazioni dell’esterno serbo, ingaggiato dall’Eintrach Francoforte per 12 milioni più 3 di bonus, non è stato ripagato.

Il contratto è in scadenza il 30 giugno 2026 e il club bianconero sta iniziando a guardare al mercato per lui. L’idea, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è quella di provare a monetizzare dal suo addio durante l’estate, possibilmente a titolo definitivo e con cifre simili a quelle versate per lui due anni fa.

Chi può arrivare sulle fasce, dalla Lazio due possibili innesti di valore

Bianconeri che in entrata hanno messo gli occhi su due giocatori della Lazio. Se Felipe Anderson sembra un affare quasi concluso, con il brasiliano che potrebbe arrivare a parametro zero, si vocifera di un approdo anche di Mattia Zaccagni.

Per l’esterno azzurro incide il fatto che il contratto con il club della Capitale scade nel 2025, fatto che vedrebbe abbassare decisamente il costo del suo cartellino.