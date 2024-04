Scordatevi Conte, il nuovo mister ha 0 panchine in Serie A | ADL sorprende tutti: Calzona sostituito da un esordiente

Il nuovo allenatore del Napoli non sarà Antonio Conte. De Laurentiis ha le idee chiare: preso un esordiente al posto di Calzona.

Messa in archivio la pesante sconfitta interna di sabato scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Francesco Calzona è tornato al lavoro sui campi di Castel Volturno per preparare al meglio l’importante match esterno di domenica pomeriggio contro il Monza di Raffaele Palladino.

Una gara, quella in programma alle 15.00 all’U-Power Stadium, che i partenopei saranno necessariamente chiamati a vincere non solo per rialzare immediatamente la china dopo il rumoroso scivolone pre-pasquale, ma anche per continuare a tenere viva quantomeno la possibilità di raggiungere il quinto posto che vorrebbe dire Europa League.

Un quinto posto, distante attualmente sette punti, che, neanche messo in preventivo a inizio stagione, rappresenta, ora come ora, l’unico obiettivo ancora raggiungibile che potrebbe rendere meno amara la stagione degli azzurri. Una stagione che, iniziata da Osimhen e compagni col chiaro intento di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo, si è rivelata invece un vero e proprio fallimento.

Mai in corsa per la vittoria del titolo e per un posto in Champions League, agli uomini del presidente De Laurentiis non resta che affrontare dignitosamente le otto partite che restano da qui alla fine del campionato il quale, com’è chiaro ormai da settimane, si concluderà con la scucitura dal petto di quello scudetto conquistato meritatamente appena un anno fa.

Napoli, De Laurentiis: tre allenatori cambiati, zero risultati

Tristemente ottavo in classifica con 45 punti, a meno cinque dalla zona Conference League e a meno sette da quella Europa League, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si prepara ad affrontare nel migliore dei modi gli ultimi impegni di un campionato destinato a finire presto nel dimenticatoio.

Un campionato, iniziato con alla guida Rudi Garcia, che, chiamato a Napoli per non far rimpiangere Spalletti, è durato appena 15 partite sulla panchina azzurra prima di lasciare il posto a Walter Mazzarri il quale, riportato all’ombra del Vesuvio a distanza di dieci anni, ha preparato appena due gare in più del predecessore francese prima di lasciare il posto a Francesco Calzona che, attualmente alla guida della squadra, non ha fin qui garantito quell’inversione di marcia tanto desiderata.

Napoli, l’allenatore per la prossima stagione arriva dalla Serie C: De Laurentiis pensa a Possanzini

Fino a pochi anni fa al fianco di Roberto De Zerbi nel ruolo di suo vice, Davide Possanzini potrebbe clamorosamente finire sulla panchina del Napoli il prossimo anno. Sebbene le prime scelte del patron De Laurentiis restino sempre Conte e Italiano, il tecnico marchigiano avrebbe clamorosamente iniziato ad attirare le attenzioni dell’imprenditore romano grazie all’ottimo lavoro fin qui svolto in Serie C sulla panchina del Mantova.

Una formazione, quella biancorossa, che, retrocessa in Serie D lo scorso anno e poi ripescata in terza serie a completamento organici, è stata guidata egregiamente dall’ex attaccante il quale, con dieci punti di vantaggio sul secondo posto del Padova, lunedì prossimo, in caso di affermazione sul campo del Renate, potrebbe festeggiare con tre giornate d’anticipo la vittoria del girone A di Serie C. Un trionfo, questo, che, ormai a un passo, potrebbe garantire all’allenatore classe ’76 una seria possibilità di essere chiamato a guidare il Napoli la prossima stagione.