Acerbi, spunta il video shock dallo spogliatoio: Thuram lo saluta ma lui non risponde | I social esplodono

Il caso riguardante il centrale ex Lazio fa ancora discutere e intanto spunta un nuovo video che lo riguarda.

Prima della sosta, esattamente durante la sera di domenica 17 marzo, in occasione del match tra Inter e Napoli, è scoppiato il caso Francesco Acerbi-Juan Jesus. Un affaire complicato che è stato risolto dalla giustizia sportiva, ma continua a far discutere e non ha lasciato per nulla contenti critica e addetti ai lavori.

Una presunta offesa razzista di Acerbi nei confronti del difensore brasiliano del Napoli, che poi segnerà il gol del definitivo 1-1 e conseguente pareggio verso i minuti finali del posticipo della 29esima giornata di Serie A, una litigata tra i due, le scuse del primo verso il secondo e una questione che sembrava già risolta.

Subito dopo la partita, però, Juan Jesus accenna a quanto accaduto in campo, facendo capire che Acerbi gli aveva rivolto una brutta frase razzista, aggiungendo però di averlo già perdonato soprattutto perché si trattava di cose che succedono in campo e restano in campo. Nel frattempo, però, tutti i media ne iniziano a parlare ed il caso diventa di portata nazional-popolare.

Molti chiedono “la testa” di Acerbi che, nel frattempo, dopo aver parlato con il commissario tecnico Luciano Spalletti, una volta raggiunto il ritiro della Nazionale a Coverciano, decide di comune accordo con lo staff azzurro di lasciare precauzionalmente la spedizione italiana e di tornare a Milano. Nelle stesse ore, però, l’ex centrale della Lazio nega di aver pronunciato quelle parole a Juan Jesus e si dichiara innocente, aggiungendo di non essere mai stato razzista.

Caso Acerbi-Juan Jesus, la decisione del giudice sportivo

A quel punto, però, interviene nuovamente Juan Jesus, che la sera prima aveva minimizzato quanto accaduto, per rimarcare le accuse nei confronti di Acerbi, sottolineando quanto gravi fossero state le parole del suo collega ed avversario. Il caso continua a far discutere e per più di dieci giorni non si parla d’altro e non solo nei media e social calcistici.

Dopo tanta attesa, infine, arriva la decisione del giudice sportivo che, spiazzando tutti, assolve completamente Francesco Acerbi, sottolineando come non ci fosse nessuna immagine disponibile in cui si vede chiaramente il calciatore riferire quelle parole offensive a Juan Jesus. Cade così la regola scritta del calcio in cui in questi casi bastano seri indizi di colpevolezza e non c’è bisogno di una prova oggettiva.

non ci credo pic.twitter.com/3UWfpwMquR — Tammy SZN 🐅 (@cenciounga) April 2, 2024

Acerbi ancora al centro delle polemiche, ecco il video inciriminato

Nel frattempo, però, Acerbi è stato totalmente assolto seppur tra mille polemiche aizzate da tanti addetti ai lavori e soprattutto dalla società Napoli. Nelle ultime ore, nel frattempo, sta circolando su X un video, postato e ripostato da tanti utenti del social, in cui si vede lo stesso difensore nerazzurro salutare e complimentarsi con alcuni suoi compagni nel post del match casalingo vinto lunedì sera contro l’Empoli.

Acerbi, come si vede chiaramente dal video, saluta e si complimenta con Federico Di Marco, ma poi ignora Marcus Thuram che gli porge la mano per complimentarsi con lui, proseguendo il giro di saluti verso gli altri compagni. Il video, in realtà, viene tagliato ad arte e non fa vedere come Acerbi, accorgendosi dopo della mano tesa del francese, lo vada poi a salutare in un secondo momento. Nel frattempo, però, essendo Thuram di colore, non sono mancate le polemiche e le accuse ad Acerbi, sotto forma di commenti al video.