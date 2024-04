All’Inter vinciamo gli scudettini e poi ci svendono | Marotta, senti che malumore: annunciata la cessione top

Una forte critica arriva alla dirigenza nerazzurra, la valorizzazione del settore giovanile messo sul banco degli imputati, in arrivo una cessione discussa

L’Inter dispone di un settore giovanile di assoluto livello. Da oltre un decennio sono tanti i talenti lanciati nel calcio professionistico che ha mosso i primi passi nella Primavera nerazzurra per poi maturare altrove, spediti in prestito o acquistati da club rivali. Questa è una critica rivolta alla società che non ha avuto il coraggio di lanciare in prima squadra e di inserire nel proprio organico questi giovani, preferendo profili d’esperienza e pronti sin da subito a giocare ad alti livelli.

La filosofia messa in atto da Beppe Marotta e da Piero Ausilio, con il beneplacito di Simone Inzaghi, è stata quella di puntare sul presente, dando vita a una rosa competitiva e completa che potesse dire la propria nella stagione in corso, senza aprire un ciclo di più anni.

Questo è possibile grazie all’intuito di due dirigenti sportivi capaci e abili a fiutare le possibilità migliori che il mercato offre per rinforzare a ogni finestra il parco giocatori, prendendosi anche il rischio di cessioni dolorose ma necessarie per il bilancio.

Resta il rammarico che pochi gioiellini del settore giovanili abbiano potuto mostrare le proprie doti a San Siro, acclamati dal caloroso popolo interista, come è successo solo a Federico Dimarco nella rosa attuale e dopo una lunga gavetta.

Filip Stankovic, il giovane portiere e le ipotesi sul suo futuro

Spera che possa seguire il suo percorso anche Filip Stankovic, portiere di proprietà dell’Inter in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria e destinato a essere al centro di alcune voci di mercato durante la prossima estate.

Da una parte la possibilità che i blucerchiati possano acquistarlo a titolo definitivo facendo scattare l’opzione a loro favore, ma solo in caso di promozione in Serie A, dall’altra l’ipotesi che l’Inter possa esercitare poi il contro-riscatto, per poi valutare il da farsi, con l’Empoli che si è mostrato interessato e che potrebbe fare un’offerta ma solo in caso di salvezza.

Una Sampdoria in crescita e che crede nel ritorno in Serie A

Sampdoria che si trova in un ottimo stato di forma e che ha raggiunto il settimo posto in classifica in Serie B, posizionandosi in piena zona playoff dopo essere stato a lungo dalla parte destra della graduatoria.

Andrea Pirlo vuole regalare la promozione alla calda tifoseria blucerchiata e i presupposti per giocarsela negli spareggi è al momento percorribile.