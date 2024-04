Ma cosa me ne frega del regolamento, l’importante è vincere | Inzaghi si rivela in diretta tv: non gli è mai importato di quello

Inzaghi, clamorose dichiarazioni in diretta tv. Nessun interesse per le regole, l’importante è vincere. Allibiti anche i tifosi dell’Inter.

Messi in cassaforte altri tre punti, stavolta ottenuti contro l’Empoli di Davide Nicola, l’Inter di Simone Inzaghi si gode qualche ora di riposo prima di tornare al lavoro sui campi di Appiano Gentile per preparare il match esterno contro l’Udinese in programma lunedì prossimo alle 20.45.

Una sfida, quella del Bluenergy Stadium valevole per la 31esima giornata di campionato in Serie A, che i nerazzurri proveranno chiaramente a portare a casa per avvicinarsi ancora di più alla conquista matematica del 20esimo scudetto della loro storia.

Uno scudetto che, sfiorato recentemente solo nella stagione 2021-2022, conclusa al secondo posto alle spalle del Milan di Stefano Pioli, si appresta a garantire alla Beneamata la cucitura sul petto di quella tanto sognata e desiderata seconda stella.

Una seconda stella che, ormai a un passo, permetterà a Lautaro e compagni di lasciarsi alle spalle, a quota 19, proprio i cugini rossoneri i quali, come già accaduto nella stagione 2020-2021, termineranno il campionato alle spalle del Biscione.

Inter-Empoli, il gol di Dimarco viziato da un precedente fuorigioco di Thuram

L’Inter batte 2-0 l’Empoli e riporta a 14 punti il proprio vantaggio sul secondo posto del Milan. Una vittoria importantissima, quella ottenuta dai nerazzurri sulla formazione toscana, in cui, com’è spesso accaduto quest’anno, non sono mancate le polemiche.

Polemiche, in questo caso legate al gol del vantaggio interista siglato da Dimarco, il quale, stando alle analisi effettuate sia durante che al termine del match, sarebbe stato viziato da un precedente fuorigioco di Thuram non ravvisato da Var e ufficiali di gara in campo.

Intanto a #Pressing c’è Massimino #Mauro-uno che si sa da dove viene e perché-che dice testuale “Ma cosa me ne frega del regolamento” E i poveri #Callegari e #Cesari allibiti come quelli davanti alla tv pic.twitter.com/HiMwwnz0mB — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 2, 2024

Il Var non può intervenire, ma Thuram è chiaramente in fuorigioco: l’errore del guardalinee rende valido il gol di Dimarco

Il gol di Dimarco che ha permesso all’Inter di portarsi sull’1-0 al 6′ del primo tempo della sfida contro l’Empoli sarebbe stato da annullare. Una rete, da non convalidare a causa del precedente fuorigioco di Thuram su lancio di Pavard, che, non ravvisato dal guardalinee, ha permesso all’ex terzino dell’Hellas Verona, in seguito allo sviluppo dell’azione, di portare in vantaggio i nerazzurri.

Un fuorigioco non segnalato che, considerabile chiaramente come errore dell’assistente dell’arbitro, ha permesso, come detto, lo sviluppo di una nuova azione la quale, avviata da un rinvio non perfetto di Bereszynski, ha impedito l’intervento del Var che, per regolamento, in casi come questo non può entrare in scena per correggere un’irregolarità non precedentemente segnalata dagli ufficiali in campo. Una situazione quindi assai (ma non troppo) particolare, quella venutasi a manifestare durante Inter-Empoli, che ha messo nuovamente in evidenza, stando anche a quanto venuto fuori a Pressing nei minuti successivi alla sfida tra meneghini e toscani, come il regolamento del calcio sia tutt’oggi materia della quale pochi si interessano e di cui, al di là di quanto stabilito, tutti sembrano avere una propria interpretazione.