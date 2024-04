Rottura del crociato e stagione finita: ancora lacrime dopo Chiesa | Ma Allegri sorride: levato di torno un grande ‘impiccio’

Infortunio pesante in quel di Torino, la rottura del crociato significa stagione finita per il giocatore, Allegri si è tolto un peso, ecco per quale motivo

La vittoria nell’andata della semifinale di Coppa Italia placa per qualche giorno gli animi caldi della Continassa. Per la Juventus una prestazione convincente con un secondo tempo di alto livello e la coppia di attaccanti composta da Federico Chiesa e da Dusan Vlahovic finalmente decisiva con una pregevole rete a testa. Una Lazio mai pericolosa che si è inchinata davanti allo strapotere del centrocampo bianconero, con McKennie e Manuel Locatelli sugli scudi.

Per Max Allegri un sospiro di sollievo in vista del ritorno allo Stadio Olimpico, con un doppio vantaggio da gestire, e della fase finale del campionato in cui la sua squadra dovrà migliorare il proprio rendimento per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Una prova d’orgoglio della Vecchia Signora, spinta da un’Allianz Stadium che ha messo da parte le critiche per sostenere gli undici in campo come se si trattasse di una gara decisiva per la valutazione generale dell’annata.

E adesso c’è da pensare a difendere il terzo posto, con il Bologna che si è avvicinato a soli due lunghezze e con la Roma di Daniele De Rossi che proverà a insidiarsi, forte dell’ottimo stato di forma dei giallorossi da quando c’è stato il cambio di guida tecnica.

Un infortunio pesante per il Torino, stagione finita per lui

Tra qualche giorno si terrà il derby della Mole tra Torino e Juventus e per Allegri arriva la notizia che gli avversari non potranno schierare il centrocampista Gvidas Gineitis, che ha riportato un problema al legamento crociato posteriore del ginocchio destro.

Il giocatore non sarà al momento operato ma probabilmente per lui la stagione finisce qua. Una tegola importante per la formazione di Ivan Juric, chiamata a un importante rush nel finale di stagione per centrare l’Europa.

Un derby tosto in vista per la Juventus ma vincere è obbligatorio

La prova dell’avvenuta ripartenza della Juventus avverrà se riuscirà ad avere la meglio del Torino in una stracittadina di solito sempre molto combattuta. Vietati ulteriori passi falsi dati i soli sette punti raccolti nelle ultime nove partite di Serie A.

Di fronte però un rivale agguerrito che incarna lo spirito combattivo del proprio mister e che è reduce da un inizio di 2024 molto positivo, con un Duvan Zapata sugli scudi e la crescita di due talenti azzurri come Samuele Ricci e l’esterno Bellanova.