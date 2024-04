Voglio una Porsche nel mio contratto, altrimenti non firmo | Vlahovic, senti che pretese: così l’affare non si fa

L’attaccante della Juventus è finito nel mirino della critica dopo l’espulsione contro il Genoa che lo ha costretto a saltare la Lazio.

In due delle ultime tre partite non è stato disponibile a causa di altrettante squalifiche rimediate e questo ha riaperto il dibattito infinito sulla sua tenuta mentale che spesso viene considerata come l’unica incognita relativa al suo vero e proprio potenziale e alle sue reali possibilità di diventare un campione.

Dusan Vlahovic, infatti, ha vissuto momenti difficili e altalenanti da quando è alla Juventus e, in poco più di due anni dal suo arrivo a gennaio 2022, sono state molte le critiche e i momenti difficili dovuti ad infortuni, ma soprattutto ad incomprensioni con l’allenatore e reazioni al di sopra delle righe in campo che spesso ne condizionavano le prestazioni.

Dopo una stagione e mezza fantastica e gli exploit a Firenze, come detto, Dusan è stato acquistato dalla Juventus per circa 80 milioni di euro, ma non è mai riuscito a ripetere le gesta di Firenze, soprattutto dal punto di vista numerico e della continuità delle prestazioni. In questa stagione, però, pare essersi finalmente sbloccato dal punto di vista realizzativo e dell’importanza all’interno del gruppo.

Quindici reti e quattro assist in campionato, a otto giornate dal termine del torneo, sono comunque numeri che incoraggiano e che possono far parlare di una stagione positiva da parte della punta serba. Spesso le sue reti, inoltre, sono state decisive ed hanno portato punti pesanti ad una squadra che senza quei gol avrebbe al momento una classifica sicuramente deficitaria.

Vlahovic, vecchi dubbi e vecchie certezze

Anche in questo periodo estremamente negativo e di crisi per la squadra, con appena sette punti conquistati in nove partite ed una media da zona retrocessione, Vlahovic ha fatto il suo ed ha comunque messo a referto quattro marcature nelle sei partite in cui è stato impiegato. Oltre ad aver saltato il match casalingo contro l’Udinese, infatti, Dusan, come detto, ha dovuto saltare i match contro Atalanta e Lazio per squalifica.

Proprio l’espulsione rimediata contro il Genoa, nei minuti finali del match, che poi lo ha costretto a saltare il match perso dell’Olimpico, ha fatto ritornare vecchi dubbi e vecchi interrogativi sull’affidabilità psicologica e mentale di un ragazzo senza ombra di dubbio fortissimo, ma che non sembra ancora aver superato i suoi limiti dal punto di vista caratteriale.

Chelsea, arriva il rinnovo del giovane Gilchrist

Vedremo cosa succederà in estate e cosa deciderà di fare la società con Dusan Vlahovic, intanto, però, sfuma definitivamente un obiettivo di mercato della Juventus. Si tratta del giovane difensore del Chelsea, Alfie Gilchrist che è stato blindato dai Blues fino al giugno 2026, con l’opzione di prolungamento per un’altra ulteriore stagione.

Arrivato dall’Academy e dopo aver giocato in tutte le formazioni giovanili del Chelsea, Gilchrist ha esordito in questa stagione con la maglia della prima squadra del club londinese ed ha già collezionato 12 presenze di cui sei in Premier League. Pochettino si fida molto di lui e la società ha subito provveduto a blindarlo, togliendolo automaticamente dal mercato.