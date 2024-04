Calzona, follia nell’allenamento: messo fuori il protagonista dello Scudetto | Altro epurato dopo Zielinski

Continua il momento disastroso del Napoli che ora non può più sbagliare se vuole centrare la qualificazione europea.

La stagione del Napoli continua ad essere un incubo per tutti i tifosi e l’ambiente partenopeo. Sembrano ormai lontani anni luce i momenti di festa, gioia e giubilo che hanno anticipato, accompagnato e succeduto la trionfale vittoria del terzo Scudetto della storia.

Eppure, sono appena passati undici mesi dalla grande festa di Udine e dieci dalla consegna del trofeo Scudetto al Maradona. Di quella squadra che ha incantato tutta Europa, però, ormai non c’è più nulla. Il giocattolo quasi perfetto è stato completamente distrutto ed ora gli azzurri navigano nelle acque anonime di metà classifica con il serio rischio di non qualificarsi per alcuna competizione europea dopo quindici apparizioni consecutive.

Quella di sabato pomeriggio contro l’Atalanta è stata una sconfitta pesante sotto tutti i punti di vista. Pesante per lo 0-3 finale e quindi il largo risultato e passivo subito; pesante per la bordata di fischi subiti da tutta la squadra a fine primo tempo e a fine partita; pesante soprattutto per la distanza quasi incolmabile in classifica con il quinto posto che al momento vale la Champions League.

Al momento, però, a serio rischio è anche la semplice qualificazione ad una competizione europea. Il Napoli, infatti, si trova all’ottavo posto in classifica, con due punti di vantaggio sulla Fiorentina che però ha una partita in meno e quindi potrebbe anche superare i partenopei. Come se non bastasse, poi, l’eventualità che la Lazio, o la stessa squadra viola, possano vincere la Coppa Italia, toglierebbe la possibilità di un altro posto europeo che possa arrivare dalla Serie A.

Napoli, continua la crisi di risultati

Insomma, la situazione è davvero critica ed era davvero impensabile ritrovare il Napoli in queste condizioni dopo il trionfo arrivato durante la scorsa primavera. Questa squadra, inoltre, sarà ricordata per sempre per essere la peggiore mai vista, in termini di posizioni e punti in classifica, con lo Scudetto sul petto.

Di certo non un traguardo onorevole. Risultati che Aurelio De Laurentiis non è riuscito a migliorare nonostante i tre cambi in panchina stagionali. Nemmeno Francesco Calzona, infatti, nonostante un buon inizio sulla panchina napoletana, è riuscito a mettere un punto sulla crisi dei Campioni d’Italia e a fermare l’emorragia di gioco e risultati della squadra.

Napoli, Kvara ancora a parte

Ora, però, non è ancora tempo di bilanci e recriminazioni, ma si devono fare più punti possibili per non perdere completamente il treno europeo in vista della prossima stagione. Il Napoli, quindi, deve ripartire dal prossimo turno e dalla partita dell’U-Power Stadium contro il Monza, a questo punto diretto avversario degli azzurri per un posto in Europa.

Incredibilmente, infatti, i brianzoli hanno soltanto tre punti in meno del Napoli e covano ancora qualche speranza europea. I partenopei, però, come detto, non possono più sbagliare e devono ricominciare a vincere. Non è ancora certo il rientro in squadra di Khvicha Kvaratskhelia che ha già saltato l’Atalanta dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Il georgiano ha lavorato ancora a parte e potrebbe nuovamente non essere a disposizione per il prossimo impegno di campionato.