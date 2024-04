No mister, agli Europei non ci sarò | Spalletti lo viene a sapere dai giornali: si è fatto malissimo un insostituibile

Brutte notizie in vista degli Europei tedeschi per il commissario tecnico azzurro che dovrà fare a meno di un suo pupillo.

Poco più di due mesi e si parte. Il conto alla rovescia sta per terminare. A metà giugno l’Italia si troverà di fronte all’annoso compito di dover difendere l’incredibile Europeo vinto tre estati fa a Wembley dalla Nazionale allenata da Roberto Mancini che fu capace di compiere l’impresa e di riportare il trofeo nel nostro Paese dopo ben 53 anni di attesa.

Dopo quella splendida finale vinta ai rigori contro l’Inghilterra, però, sono cambiate tantissime cose ed in mezzo, soprattutto, c‘è stata la dolorosa mancata qualificazione, la seconda consecutiva, per il Mondiale in Qatar che si è svolto tra novembre e dicembre 2022. Qualche mese dopo, inoltre, ci sono state anche le dimissioni di Mancini e la Nazionale consegnata nelle mani di Luciano Spalletti.

Il nuovo commissario tecnico azzurro, arrivato dopo aver compiuto l’impresa di aver riportato lo Scudetto a Napoli dopo ben 33 anni, ha rimesso un po’ in ordine le cose e, seppur tra mille difficoltà, ha qualificato la Nazionale agli europei in Germania. Torneo in cui l’Italia non partirà di certo tra le favorite, ma in cui potrà dire la sua e dovrà onorare al meglio il titolo conquistato tre estati fa.

Il girone con Spagna, Croazia e Albania non è dei più semplici, ma la nostra Nazionale può e deve quantomeno passare alla seconda fase. Spalletti spera di poter contare su tutti i giocatori a disposizione e di non perderne qualcuno per strada, soprattutto tra i titolari, in questo logorante finale di stagione per le squadre di club.

Atalanta, ecco l’esito degli esami strumentali di Scalvini

In questo senso, però, non arrivano buone notizie dall’infermeria. Uno di quelli che quasi sicuramente dovrebbero far parte della rosa della nostra Nazionale che andrà in Germania è Giorgio Scalvini. Il difensore classe 2003 in forza all’Atalanta, però, dopo una grande partita è stato costretto a fermarsi ed a lasciare il terreno di gioco al 71′ di Napoli-Atalanta.

Scalvini, durante il match del Maradona, ha sentito tirare il muscolo ed ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Nelle ultime ore è arrivato l’esito degli esami strumentali che hanno svelato l’entità dell’infortunio e non sono di certo arrivate buone notizie. Il difensore, infatti, si è procurato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro.

Scalvini, ora l’Europeo è a rischio

Un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa 3-4 settimane, in pratica almeno fino a fine aprile. Questo significa che Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno del suo difensore per la doppia semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina e per le sfide dei quarti di finale di Europa League contro il Liverpool. Non solo. Scalvini sarà costretto a saltare anche le prossime quattro o cinque gare di Serie A.

Una brutta botta per l’Atalanta che perde un suo titolarissimo. Preoccupazione, però, che non può non interessare anche Spalletti. Il ct dell’Italia, infatti, potrebbe non poter contare su Giorgio Scalvini per l’Europeo. Le lesioni sono difficili da smaltire in fretta ed il calciatore potrebbe anche non recuperare alla perfezione per giugno e quindi fare in tempo per partecipare all’Europeo.