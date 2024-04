Cambia la squadra, ma non il colore di maglia | Milan, Ibra porta in rossonero l’altro figlio d’arte: preso su consiglio del #9

Ibrahimovic piazza il colpo: il Milan prende l’altro figlio d’arte e lo veste di rossonero. Cambia la squadra, ma non il colore della maglia.

Reduce da un’ottima striscia di sei risultati utili consecutivi (cinque vittorie e un pareggio) tra Serie A ed Europa League, il Milan di Stefano Pioli si prepara a volare a Firenze per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano in occasione della 30esima giornata di campionato.

Una sfida, quella dello Stadio Artemio Franchi in programma sabato alle 20.45, che i rossoneri proveranno ovviamente a portare a casa per dare seguito a quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Mettere in cassaforte i tre punti significherebbe infatti per i meneghini non solo centrare la quarta vittoria di fila lontano da San Siro, ma anche confermarsi in seconda posizione davanti all’altalenante Juventus di Massimiliano Allegri.

Una formazione, quella bianconera, che, in crisi di risultati ormai da due mesi, ha ceduto il passo proprio al Diavolo il quale, approfittando del pessimo rendimento recente dei piemontesi, si è appropriato della seconda posizione in graduatoria occupata attualmente con 62 punti.

Un secondo posto, che vorrebbe dire ovviamente qualificazione alla prossima Champions League, che Giroud e compagni saranno chiamati a difendere con le unghie e con i denti nelle nove partite che restano da qui alla fine del campionato.

Milan, il lavoro di Ibrahimovic è pronto a dare i suoi primi frutti

Da sempre legato al Milan, del quale ha vestito la maglia dal 2010 al 2012 e dal 2020 al 2023, Zlatan Ibrahimovic è, da qualche mese a questa parte, il senior advisor del club rossonero. Un ruolo, quello di consigliere della proprietà del club meneghino, che l’ex attaccante svedese si appresta ad espletare competentemente nell’imminente sessione di calciomercato che scatterà il prossimo 1 luglio.

Una sessione di trattative, quella estiva, nel corso della quale la società meneghina farà sicuramente affidamento all’esperienza e alle conoscenze del classe ’81 il quale, forte di un grande passato da calciatore alle spalle, potrà rivelarsi più che fondamentale ai fini del rafforzamento della rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Un altro Thuram in Serie A: Khephren, fratello di Marcus, vicinissimo al Milan

Stabilmente in seconda posizione alle spalle dell’inarrivabile Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Gery Cardinale guarda già alla prossima stagione e mette nel mirino un duttile centrocampista che potrebbe far molto comodo a Stefano Pioli.

Un centrocampista, rispondente al nome di Khephren Thuram, che, legato attualmente al Nizza, potrebbe presto sbarcare a Milano seguendo, seppur in direzione Milan, lo stesso percorso che poco meno di un anno fa ha portato all’ombra nerazzurra della Madonnina il fratello Marcus. Un’operazione, quella che il Diavolo si prepara a intavolare col club rossonero transalpino, le cui cifre, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbero aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro.