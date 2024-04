Non resto a raccattare un quarto posto | Giuntoli, comunicazione diretta dal giocatore: non vuole più restare

Brutte notizie per il club bianconero che deve fare i conti con la decisione e la volontà di un proprio tesserato.

La stagione della Juventus sta prendendo una piega che ad un certo punto della stagione era del tutto inaspettata. Gli appena sette punti nelle ultime otto partite hanno demoralizzato un po’ un ambiente che, meno di due mesi fa, credeva addirittura nel sogno Scudetto e nell’ambizione di potersela giocare fino alla fine con l’Inter.

I risultati straordinari dei nerazzurri e quelli disastrosi e deludenti dei bianconeri hanno cambiato totalmente le prospettive in casa Juventus ed hanno fatto scivolare la squadra da un possibile primo posto al terzo posto dopo che il Milan ha recuperato terreno in classifica ed ha scavalcato i bianconeri.

In questo momento c’è anche un po’ di timore per quel che riguarda l’arrivo tra le prime quattro, vero e unico obiettivo stagionale espressamente dichiarato da Allegri e la società, con la Roma, che al momento è quinta, che continua a risalire in classifica ed ora si trova a sole otto lunghezze di distanza dai bianconeri.

La qualificazione alla prossima Champions League dovrebbe essere comunque al sicuro anche in virtù del ranking Uefa che quasi sicuramente permetterà alla nostra Serie A di portare cinque squadre alla prossima Coppa dei Campioni, ma comunque, in casa Juventus, resta un po’ di amaro in bocca per quel che riguarda i risultati di questa seconda parte di stagione.

Juve, i dubbi su panchina e difesa

Cristiano Giuntoli, Football Director bianconero, ha già cominciato a pianificare la prossima stagione e le mosse per rendere la squadra ancora più competitiva. Dalla ancora incerta conferma di Massimiliano Allegri dipenderà anche gran parte del mercato in entrata e uscita della squadra.

In queste ultime ore si è fatto un gran parlare della possibilità di cedere Bremer che ha richieste dall’estero che arrivano a toccare anche i 60 milioni di euro. Un altro tesserato bianconero che piace molto fuori dall’Italia, ma anche nel nostro Paese, è il giovanissimo Dean Huijsen che ben si sta comportando alla Roma da quando è stato ceduto in prestito a gennaio di quest’anno.

Huijsen, tanti i club sul giovane centrale della Juve

Il classe 2005, che nelle scorse settimane ha scelto di giocare per la Nazionale spagnola dopo aver vestito quella delle giovanili dell’Olanda, suo Paese di origine, ha molti estimatori, soprattutto in Germania ed in Inghilterra. Borussia Dortmund e Newcastle sembrano attualmente i club maggiormente interessati ad Huijsen.

Non è da escludere, però, anche una sua permanenza in Serie A. La Roma vorrebbe trattenerlo, ma deve fare i conti con il fair play finanziario e i paletti imposti dall’Uefa, mentre la Juventus sarebbe ben lieta di farlo restare a Torino se non dovesse arrivare l’offerta giusta per il giovane calciatore.