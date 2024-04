Kim? Un pacco di dimensioni bibliche: lui è molto più forte | De Laurentiis allo scoperto: svelato il sostituto del coreano

In estate il passaggio del difensore al Bayern Monaco e il flop di Natan dal mercato. Ora, ADL vuole finalmente colmare il buco.

La netta sconfitta casalinga per 3-0 contro l’Atalanta di sabato scorso ha spento definitivamente le speranze di qualificazione alla prossima Champions League in casa Napoli, ma soprattutto ha accentuato ancora di più il disagio per una stagione disastrosa che vede gli azzurri come la peggiore squadra della storia della Serie A nell’annata post Scudetto, a livello di rendimento e punti in classifica.

Per tutti il colpevole numero uno di questa situazione è il Presidente Aurelio De Laurentiis che è riuscito in pochissimo tempo a distruggere un giocattolo perfetto. Una delle colpe maggiori che vengono attribuite al Patron napoletano è quella relativa ad un mercato estivo non all’altezza che non ha rinforzato per nulla una squadra ritenuta già completa da ADL.

Vero è che ai nastri di partenza soltanto Lozano e Kim erano i giocatori importanti artefici del terzo scudetto della storia del Napoli ad essere andati via. Vero è anche che la sessione estiva di calciomercato non ha portato un sostituto all’altezza del coreano. Comprato per circa 20 milioni e venduto a quasi 60, infatti, il centrale ex Fenerbahce è stato semplicemente il miglior difensore della scorsa Serie A.

Una vera scoperta che permetteva al Napoli di giocare venti metri più alto grazie alla sua velocità, alla sua forza fisica ed alla sua capacità di leggere alla perfezione le azioni delle avversarie. Aurelio De Laurentiis ha scelto di sostituirlo con la scommessa Natan, ma il brasiliano si è semplicemente dimostrato non all’altezza del coreano e forse nemmeno della Serie A.

Le stagioni difficili di Kim e dei difensori del Napoli

Il resto lo hanno fatto un Rrahmani, unico centrale affidabile, non coperto a sufficienza dal suo compagno di reparto di turno e quindi molto più incerto rispetto alle scorse stagioni; un Ostigard che non può che essere una riserva ed un Juan Jesus che, dopo anni passati tra panchina e tribuna, si è ritrovato a fare il titolare fisso in una squadra Campione d’Italia.

Dal canto suo, poi, anche il coreano Kim non ha ripetuto la mostruosa stagione disputata a Napoli. Il Bayern Monaco è un’altra cosa e dopo alcuni balbettii di inizio e metà stagione, nell’ultimo mese, ha perso praticamente il posto ed ha giocato da titolare soltanto una delle ultime sei gare disputate dai bavaresi. In tre di queste non è nemmeno mai entrato in campo.

Mercato Napoli, per la difesa continua a piacere Boscagli

Dopo aver cercato invano in inverno un centrale di difesa, ADL sa che durante la prossima estate non potrà sbagliare la mossa per rinforzare la retroguardia e far arrivare, seppur con un anno di ritardo, un sostituto all’altezza di Kim. Uno dei nomi sulla lista del presidente partenopeo è il francese del Psv Eindhoven, Olivier Boscagli.

Classe 1997, cresciuto nel Nizza, gioca in Olanda dal 2019 e quest’anno è stato protagonista della trionfale cavalcata del Psv in Eredivisie e del cammino in Champions League arrivato fino agli ottavi di finale. Due gol e tre assist in 40 presenze stagionali per Boscagli che è un centrale difensivo di piede sinistro, bravo in marcatura, ma anche in fase di impostazione. Il Napoli lo segue da alcuni mesi, ma nell’ultimo periodo sembra che anche l’Inter si sia inserita nella corsa al difensore. Il Psv, però, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2025, lo valuta 30 milioni di euro e non ha intenzione di fare sconti.