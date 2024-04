Non verrà mai da voi: vivete di ricordi | Pioli gelato dalla risposta: considerano il Milan un club di seconda fascia

Il club rossonero prova a pensare già alla prossima stagione, ma un obiettivo di mercato sembra allontanarsi definitivamente.

Ancora due mesi di stagione e poi si conoscerà il futuro di tante panchine di Serie A, anche di quelle importanti. Quello che avverrà su tante di queste, però, sarà senz’altro deciso prima, anche se magari verrà ufficializzato soltanto a fine maggio.

Una di quelle che più è stata messa in discussione nel corso di questa stagione e soprattutto negli ultimi mesi, è senza ombra di dubbio quella di Stefano Pioli. Dopo quattro anni e mezzo al timone della rosa rossonera e dopo aver riportato il Milan, prima in Champions League e poi allo Scudetto, il tecnico parmense non gode della stima dei tifosi milanisti.

Molti considerano il suo ciclo finito; altri ancora pensano che sia soprattutto colpa sua se il Milan quest’anno sia stato eliminato anzitempo dalla Champions League, dalla Coppa Italia e dalla lotta Scudetto; per tanti altri la sua colpa è da ricercare nei tanti infortuni che ogni stagione colpiscono la squadra e le fanno perdere punti importanti.

C’è chi, ancora, infine, non gli perdona i cinque derby consecutivi persi ed un complesso d’inferiorità verso i rivali cittadini che fa soffrire parecchio tutti i milanisti. Ad un certo punto della stagione, inoltre, il suo esonero e la sua sostituzione a fine anno sembravano cosa certa, ma al momento il club sembra intenzionato a confermarlo, anche aldilà di come termineranno campionato ed Europa League.

Milan, attaccante e difensore gli obiettivi per l’estate

Al netto di chi ci sarà in panchina in vista della prossima stagione, però, la società rossonera sembra intenzionata, ancora una volta, ad intervenire massicciamente sul mercato per rinforzare la squadra e per colmare, almeno in parte, il gap con l’Inter. Si investirà per l’acquisto di almeno un attaccante centrale che possa fungere da vero numero nove e sostituire il partente Olivier Giroud.

Poi, visti i tanti problemi di infortuni avuti in questa stagione ed il quasi certo non rinnovo di Simon Kjaer, si cercherà di rinforzare la difesa. Oltre al nome di Alessandro Buongiorno, il Milan guarda in Argentina per individuare il profilo giusto per la propria retroguardia, soprattutto in ottica ed in prospettiva futura.

Mercato Milan, piace Anselmino

Il profilo individuato sembra essere quello di Aaron Anselmino, difensore classe 2005 che milita nel Boca Juniors. Dopo aver esordito a giugno scorso, il ragazzo ha collezionato già sette presenze con la maglia dei Los Xeneizes. Paragonato in patria a Walter Samuel, ha già mostrato tutte le sue doti, ma ovviamente avrà bisogno di crescere ulteriormente ed eventualmente adattarsi al calcio italiano.

Anselmino ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro e dovrebbe partire per quella cifra. Negli ultimi giorni, come detto, il 19enne è stato accostato più volte al Milan, ma su di lui sembra esserci anche il forte interesse del Manchester United. Ovviamente questo complicherebbe le cose per i rossoneri, visto il maggior appeal economico dei Red Devils ed il fascino che esercita la Premier League ormai in tutto il Mondo.