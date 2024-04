Falso in bilancio, c’è un nuovo ‘caso Agnelli’ | Il reato penale è gravissimo: la Polizia fa irruzione nella sede della società

La polizia fa irruzione nella sede della società, scoppia un nuovo caso Agnelli, il falso bilancio non è nascosto, prevista una sentenza pesante

Un anno e mezzo fa la stabilità della società juventina è stata sconvolta dalle dimissioni in massa del CDA, avvenuta il 28 novembre 2022 dato il coinvolgimento nel processo sportivo relativo alle plusvalenze che ha portato all’inibizione per 16 mesi del presidente Andrea Agnelli, la penalizzazione di dieci punti al termine del campionato e l’esclusione dalle competizioni europee per la stagione in corso.

E così il gennaio seguente Andrea Agnelli lascia la carica dopo aver vinto 19 trofei in 13 stagione per quella che è la gestione più titolata della storia bianconera. La squadra è riuscita a reagire sul campo, concludendo in crescendo l’annata e arrivando a un passo dalla finale di Europa League.

Nel campionato in corso stiamo assistendo a una preoccupante flessione che rischia di vanificare il bel percorso del girone d’andata e di mettere a repentaglio una qualificazione che sembra certa per la prossima Champions League.

Le ripercussioni di quanto è avvenuto a livello dirigenziale si sono mostrate anche nelle due precedenti campagne acquisti in cui il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è trovato con le mani legate e senza disponibilità economiche.

L’Ajax è nei guai, un inizio di aprile nero per il club olandese

Una situazione simile si sta vivendo nelle ultime ore in casa Ajax. Il club ha comunicato la sospensione dell’amministratore delegato Alex Kroes con effetto immediato, accusato del reato penale di insider trading ai danni della società.

La squadra olandese è quotata in borsa e una riunione d’emergenza degli azionisti, prevista nelle prossime ore, deciderà sul licenziamento definitivo dell’AD, con il sostituto già individuato nella persona di Michael Van Praag.

In campo non va molto meglio, l’Ajax è lontanissimo dalla vetta dell’Eredivisie

Una stagione maledetta per l’Ajax. In Eredivisie, dopo essere stata abituata a lottare per il titolo e dopo aver lanciato molti talenti anche in Europa, con plusvalenze importante in caso di loro cessioni, quest’anno si è trovato nei bassifondi della graduatoria.

Nell’ultimo periodo i risultati sono migliorati e al momento la squadra è al quinto posto in classifica, a meno otto dal quarto che varrebbe la qualificazione all’Europa League. Con ogni probabilità, salvo ripercussioni societarie, la prossima stagione si dovrà accontentare della Conference.