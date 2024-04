All’estero neanche vi conoscono | Marotta deriso dalla stella della Serie B: scelto il rossonero dall’1 luglio

Non verrò mai all’Inter, preferisco il Milan. Marotta scartato dalla stella della Serie B. Dall’1 luglio sarà un nuovo giocatore del Diavolo.

Incassati altri tre punti grazie al 2-0 rifilato all’Empoli di Davide Nicola nel posticipo serale della 30esima giornata di campionato in Serie A, l’Inter di Simone Inzaghi continua a navigare a vele spiegate verso il 20esimo scudetto della sua storia.

Ristabilito il vantaggio di 14 punti sul secondo posto del Milan, i nerazzurri si appprestano a festeggiare meritatamente un titolo che, messo in discussione solo per qualche settimana dall’ottimo rendimento della Juventus fino al 21 gennaio, potrebbe arrivare matematicamente da qui a poche giornate.

Facendo un po’ di calcoli, infatti, qualora il Diavolo non dovesse vincere le prossime due gare contro Lecce e Sassuolo e la Beneamata, al contario, dovesse battere Udinese e Cagliari, lo scudetto potrebbe diventare realtà proprio in occasione del derby del prossimo 22 aprile.

Un successo nella stracittadina, tenendo presente lo scenario poc’anzi menzionato, che, qualora arrivasse, porterebbe Lautaro e compagni a una distanza matematicamente incolmabile per i cugini rossoneri i quali, dopo aver messo alle spalle i rivali di sempre nella stagione 2021-2022, si preparano a finire nuovamente secondi come già accaduto nell’annata 2020-2021.

Inter ora più forte, ma la storia del Milan parla da sé

Legate da una rivalità che affonda le sue radici all’alba del 20esimo secolo, Milan e Inter sono indubbiamente tra le squadre di Serie A più conosciute e sostenute tanto a livello nazionale quanto internazionale. Due squadre, nate a pochi anni di distanza l’una dall’altra, che, sebbene entrambe vincenti, presentano palmares decisamente agli antipodi.

Un’opposizione, questa, relativa ai successi delle due società in ambito nazionale e internazionale, che vede il Biscione avanti sul Diavolo per quanto rigaurda i trionfi ottenuti in Italia (36 a 33) e i rossoneri, al contario, largamente avanti sui nerazzurri per quanto rigurda quelli conquistati oltre i confini italiani (21 a 9).

Milan, idea Ouedraogo per la prossima stagione: anche l’Inter sul giovane talento dello Schalke 04

Legato ai tedeschi dello Schalke 04 da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, Assan Ouedraogo è, da qualche giorno, finito nel mirino del Milan di Gerry Cardinale. Desideroso di rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione, il Diavolo avrebbe infatti individuato proprio nel duttile giocatore tedesco le caratteristiche giuste da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

Valutato dal club di Gelsenkirchen intorno ai dieci milioni di euro, il classe 2006 teutonico avrebbe suscitato la curiosità anche di Inter, Napoli, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte e Lipsia le quali, interessate al giocatore esattamente come il Diavolo, potrebbero presto bussare alla porta dei Minatori. Al momento, ovviamente, non sappiamo quale tra queste società riuscirà a ingaggiare il forte 17enne che, considerato pronto da molti per il definitivo salto tra i grandi, merita sicuramente sfide più intriganti di una lotta salvezza nella Serie B tedesca.