Qui non mi fanno giocare, voglio tornare in Italia | De Laurentiis, accolta la richiesta del bomber: lo prende praticamente gratis

In casa Napoli è già tempo di pensare alla prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a competere per lo Scudetto.

A distanza di meno di un anno è cambiato davvero tutto. La festa Scudetto di inizio maggio 2023, con quella che è poi seguita allo stadio Armando Maradona ad inizio giugno dopo l’ultima giornata di campionato, è già un lontano ricordo per tutti, ma lo è soprattutto a causa del disastroso cammino degli azzurri in questa stagione.

Fuori fin da subito dalla lotta Scudetto e quindi dalla possibilità di difendere il titolo conquistato pochi mesi prima, attualmente a -31 dal primo posto occupato dall’Inter e lontani anche dalla zona Champions League, ormai unico obiettivo stagionale.

Anche la Coppa Italia, con la clamorosa eliminazione per mano del Frosinone che ha battuto per 4-0 gli azzurri a domicilio; la Champions League, con l’uscita negli ottavi di finale contro il Barcellona; e la Supercoppa Italiana sono ormai da tempo obiettivi sfumati.

La disastrosa stagione del Napoli viene evidenziata ancor di più dai tre allenatori che si sono avvicendati in panchina ed il doppio esonero di Rudi Garcia e Mazzarri che ha portato poi Francesco Calzona a prendersi la responsabilità di far tornare il Napoli un gruppo e cercare un posto per l’Europa in vista della prossima stagione. Anche bomber Victor Osimhen, così come tanti altri, è vittima di una stagione sottotono.

Mercato Napoli, spunta l’ipotesi Dzeko

Il nigeriano dovrebbe lasciare Napoli in estate, con il Paris Saint Germain in prima fila per il suo acquisto. A quel punto gli azzurri dovranno cercare una punto forte che possa non far sentire troppo la mancanza del capocannoniere dello scorso campionato. Anche a centrocampo ed in difesa, però, serviranno investimenti importanti per riportare la squadra ad essere competitiva.

Non certo per essere titolare, ma per arricchire la squadra di esperienza, carisma e classe, potrebbe accettare un’eventuale proposta napoletana, l’ex Roma e Inter, Edin Dzeko. L’ormai quasi 38enne bosniaco potrebbe tornare in Italia per vivere la sua terza e ultima esperienza nel nostro campionato, ma è corteggiato anche dall’Al Hilal che gli offre un contratto monstre da 11 milioni di euro l’anno.

Dzeko e la situazione paradossale del Fenerbahce

Tanti soldi per un ragazzone di quasi 40 anni che sicuramente non resterà al Fenerbahce nonostante il suo contratto scade il 30 giugno 2025. Il club turco sta vivendo una situazione paradossale dopo l’ormai nota aggressione subita in campo da parte dei tifosi del Trabzonspor, la notte del 17 marzo scorso. Ora, il 2 aprile prossimo il club turco valuterà se abbandonare la massima divisione calcistica del Paese.

Il prossimo martedì è infatti prevista una riunione in cui la società in cui militano anche Bonucci e Krunic, oltre che Dzeko, potrebbe annunciare il ritiro dal torneo. L’Assemblea generale straordinaria, convocata appunto per il 2 aprile, potrebbe riscrivere la storia dell’intero panorama calcistico europeo, perché il club di Istanbul avrebbe addirittura intenzione di chiedere “ospitalità” ad un altro campionato (si parla soprattutto di Liga).