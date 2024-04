Ti hanno assolto, ma sei comunque fuori dal progetto | Acerbi, il tuo contratto termina qui: Marotta lo ha già sostituito

Nonostante l’assoluzione, Acerbi non è più al centro dei piani dell’Inter. Marotta ha già preso il sostituto del difensore della Nazionale.

Stabilmente prima in classifica con 14 punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad aprire i cancelli di San Siro all’Empoli di Davide Nicola in occasione del match che, lunedì alle 20.45, chiuderà la 30esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella casalinga contro la formazione toscana, che i nerazzurri proveranno chiaramente a portare a casa non solo per avvicinarsi ancora di più al 20esimo scudetto della loro storia, ma anche per tornare al successo dopo l’1-1 interno ottenuto due settimane fa contro il Napoli di Francesco Calzona.

Una gara, quella tra meneghini e partenopei andata in scena lo scorso 17 marzo, balzata purtroppo al centro dell’attenzione a causa dei commenti razzisti rivolti a Juan Jesus da Acerbi il quale, assolto nei giorni scorsi dal giudice sportivo, dovrebbe essere regolarmente in campo nel match di Pasquetta contro l’Empoli.

Una vicenda sicuramente spiacevole, quella che ha visto coinvolto l’esperto difensore nerazzurro, che, conclusasi con la sua assoluzione, continuerà a far discutere per molto tempo ancora avendo creato un precedente non di poco conto il cui esito non è andato giustamente giù a molti.

Inter, Acerbi è una garanzia, ma ha 36 anni: serve un sostituto

Riscattato a titolo definitivo dall’Inter nel luglio dello scorso anno, in seguito alle ottime prestazioni fatte registare nella stagione 2022-2023 passata in nerazzurro in prestito dalla Lazio, Francesco Acerbi potrebbe finire in panchina il prossimo anno data l’età ormai avanzata che non garantisce piena affidabilità.

Visti i 36 anni compiuti lo scorso 10 febbraio dal classe ’88 lombardo, la società di Steven Zhang starebbe infatti iniziando a sondare il terreno alla ricerca un valido sostituto dell’ex Milan e Sassuolo. Un sostituto che, individuato in Serie A da Marotta, potrebbe legarsi alla Beneamata già quest’estate.

Inter, idea Buongiorno per la prossima stagione: il Torino valuta il suo gioiello 40 milioni di euro

Prossima a festeggiare il 20esimo scudetto della sua storia, per il quale manca ormai solo la matematica, l’Inter dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, guarda anche alla prossima stagione e mette nel mirino quello che potrebbe essere un valido sostituto di Francesco Acerbi.

Un sostituto, rispondente al nome di Alessandro Buongiorno, che, attualmente legato al Torino di Urbano Cairo, sarebbe finito in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Un difensore, il classe ’99 torinese, che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe legarsi alla Beneamata già quest’estate qualora Steven Zhang dovesse reputare accettabile la richiesta di 40 milioni di euro avanzata dal numero uno granata.