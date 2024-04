Clamoroso de Ligt: la dirigenza lo accontenta | Il nuovo tecnico sarà una vecchia conoscenza, addio alla Serie A

In casa Bayern Monaco si è aperto il festival del toto-nomi per quel che sarà il prossimo allenatore nella prossima stagione.

Con il Bayer Leverkusen ormai sempre più vicino al primo storico titolo e alla vittoria della Bundesliga, dopo tantissimi anni il Bayern Monaco, vista anche la sconfitta nella finale di Supercoppa e l’eliminazione dalla coppa nazionale, potrebbe terminare la stagione senza vincere nemmeno un titolo.

L’unica ancora di salvezza resta la Champions League dove i bavaresi sono qualificati ai quarti di finale, che giocheranno contro l’Arsenal, ma non partono di certo favoriti nell’otto delle contendenti al titolo. Comunque vada a finire la stagione, però, ormai la certezza che si ha da qualche giorno è che Thomas Tuchel non sarà più l’allenatore della squadra.

L’ex tecnico del Chelsea ha incontrato tantissime difficoltà da quando si è seduto sulla panchina del Bayern Monaco poco più di un anno fa e di certo non si può dire che la sua sia stata un’esperienza positiva. Per questo, ma probabilmente anche per altre ragioni, l’allenatore tedesco ha deciso di lasciare l’incarico a fine stagione.

Subito dopo il suo annuncio si è scatenato il toto-nomi da parte della stampa su quello che sarà il prossimo allenatore di una delle squadre più vincenti e tifate al Mondo. I dirigenti bavaresi, intanto, hanno già dovuto incassare due rifiuti: quello di Zinedine Zidane e quello dell’ex Xabi Alonso che ha annunciato la sua intenzione di restare al Bayer Leverkusen almeno per un altro anno.

Bayern, ecco tutti i nomi per il dopo Tuchel

Secondo la BILD in cima alla lista attuale dei desideri ci sarebbe l’italiano Roberto De Zerbi che è legato al Brighton da un contratto fino al 2026, ma di fronte ad un’offerta del Bayern Monaco potrebbe facilmente vacillare. Altre alternative sono rappresentate da e Unai Emery, attualmente sulla panchina dell’Aston Villa.

La dirigenza teutonica, però, avrebbe pensato anche a Ralf Rangnick, qualche anno fa molto vicino al Milan, e ad un clamoroso ritorno di Julien Nagelsmann, attualmente sulla panchina della Nazionale tedesca, ed esonerato proprio dal Bayern nel marzo scorso per alcuni risultati negativi. Questo almeno secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland.

Panchina Bayern, spunta anche il nome di Sarri

Nelle ultime ore, intanto, è stato accostato al Bayern Monaco un altro nome che avrebbe del clamoroso. Si tratta dell’ormai ex allenatore della Lazio, Maurizio Sarri che si è da poco dimesso dall’incarico di allenatore biancoceleste e sarebbe libero di firmare ovunque.

Le quotazioni di Sarri, negli ultimi anni, sono un po’ in ribasso rispetto al 2018, quando fu chiamato dal Chelsea, unica sua esperienza all’estero, e vinse l’Europa League a fine stagione, prima di essere esonerato e poi cominciare la sua esperienza alla Juventus. Quella di Sarri è soltanto un’idea, ma potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.