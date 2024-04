Vola a Milano e firma subito, ti vogliono ora | Kvara e il consiglio dell’agente: sarà rossonero già da maggio

Potrebbe essere un colpo inaspettato del prossimo mercato estivo, Kvara ha detto la sua, firmerà per i rossoneri, pronto per prendersi il Milan

Kvara è reduce da una delle più grandi gioie della sua carriera. Il trequartista ha guidato la sua Georgia alla qualificazione, per la prima volta nella sua storia, alla fase finale degli Europei che si disputeranno tra giugno e luglio in Germania. Decisiva la vittoria ai calci di rigore contro la Grecia dopo 120 minuti a reti inviolate. Esplosione finale di gioia per il pubblico presente nello stadio di Tbilisi, con invasione di campo annessa.

Una soddisfazione immensa che testimonia la crescita del movimento calcistico del paese dell’Est Europa che adesso proverà a non essere una Cenerentola in un torneo che regala spesso delle sorprese.

Intanto per Kvara il ritorno in Italia è stato a dir poco drammatico. Nell’anticipo del turno numero 30 di campionato il Napoli è stato travolto dall’Atalanta tra le mura amiche con tre reti di scarto e i fischi di tutto lo stadio al termine.

Ancora da definire il rinnovo del georgiano con i partenopei ma Aurelio De Laurentiis vuole blindare il suo talento data la quasi certa partenza del compagno di reparto, il nigeriano Victor Osimhen.

Un altro georgiano in Serie A, vestirà la maglia del Milan

Kvara che potrebbe non essere l’unico georgiano a giocare in Serie A nella prossima stagione. Il Milan sta pensando al portiere Giorgi Mamardashvili, in forza al Valencia, nel caso della cessione di Mike Maignan.

Nel giugno 2026 scade il contratto del portiere francese e il club rossonero non è disposto a sforare sul monte ingaggi. Se non arriverà l’accordo verrà ceduto per 70-80 milioni, certi di avere diversi club interessati all’estremo difensore, che potrà mettersi in luce anche agli Europei.

Dopo Kaladze un altro georgiano pronto a giocare per il Milan

Mamardashvili non sarebbe il primo georgiano a vestire la maglia del Milan. Dal 2001 al 2010 è stato infatti un difensore della rosa rossonera Kakha Kaladze, in grado di vincere ben due Champions League.

Per il Milan adesso c’è da pensare alla fase finale di questa stagione, con il secondo posto da blindare in Serie A e il pass per Dublino da staccare per potersi giocare l’Europa League, trofeo che consentirebbe di rivalutare del tutto l’andamento stagionale della squadra e che garantirebbe la riconferma a mister Stefano Pioli.