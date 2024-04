Dite a Loftus-Cheek di lasciarmi la #8 | Milan, rinforzato il centrocampo di Pioli: grande ritorno in Serie A

Il Milan rinforza il suo centrocampo. Arriva in rossonero una vecchia conoscenza della Serie A. Pioli gli dà la numero otto di Loftus-Cheek.

Fermo come tutte le squadre dei principali campionati europei per via degli impegni delle nazionali, il Milan di Stefano Pioli si prepara, tra le mura di Milanello, al prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Una gara, quella contro la Viola in programma all’Artemio Franchi alle 20.45 del sabato di Pasqua, che i rossoneri proveranno ovviamente a mettere in cassaforte non solo per confermarsi in seconda posizione davanti alla Juventus di Massimiliano Allegri, ma anche per dare seguito alla striscia di sei risultati utili consecutivi (cinque vittorie e un pareggio) ottenuti tra campionato ed Europa.

Una striscia di risultati chiaramente positiva che, decisamente in contrapposizione ai rallentamenti della Vecchia Signora, ha permesso al Diavolo di riportarsi in seconda posizione a più undici sul quinto posto della Roma, prossimo avversario nei quarti di finale di Europa League.

Una competizione, quest’ultima, nella quale la società meneghina, plurititolata a livello internazionale, punterà ad affermarsi, avversarie permttendo, per la prima volta nella sua storia il prossimo 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino.

Milan, arrivano rinforzi a centrocampo: Pioli ha un nuovo mediano su cui contare

Intento a consolidare il proprio posizionamento Champions e ad andare quanto più in fondo possibile in Europa League, il Milan di Gerry Cardinale è già al lavoro in vista della prossima stagione per rinforzare, soprattutto a centrocampo, la già competitiva rosa di Stefano Pioli.

Una rosa, quella del Diavolo, la quale, da qui a pochi mesi, potrebbe essere rinfoltita con l’ingaggio di una vecchia conoscenza della nostra Serie A che, scarsamente considerata dal suo attuale club militante in Premier League, potrebbe tornare in Italia per ritrovare centralità e continuità di rendimento finora negategli nel massimo campionato inglese.

Milan, idea Amrabat per la prossima stagione: il marocchino non verrà riscattato dal Manchester United

Di proprietà della Fiorentina, ma attualmente in prestito al Manchester United della famiglia Glazer, Sofyan Amrabat si appresta a tornare in Serie A al termine della stagione. Visto il pessimo impatto con la realtà del massimo campionato inglese, il centrocampista marocchino verrà infatti rispedito in Italia dai Red Devils i quali, salvo clamorosi dietrofront dell’ultim’ora, non dovrebbero esercitare il diritto di riscatto dalla Viola fissato a 25 milioni di euro (20 di parte fissa più cinque di bonus).

Un mancato riscatto, dettato dallo scarso apporto fornito fin qui alla causa mancuniana dal classe ’96 il quale, stando a quanto riportato da Tuttosport, potrebbe legarsi al Milan di Gerry Cardinale la prossima estate. Al momento la trattativa tra meneghini e gigliati non è stata ancora intavolata, ma nei prossimi mesi potrebbe subire un’accelerazione significativa data la necessità dei primi di inserire in rosa un mediano roccioso ed esperto.