Lo rinnovano a sorpresa per scambiarlo | Marotta, idea geniale: così Gudmundsson costerà solo 10 milioni

L’Inter continua a spingere per arrivare al fantasista islandese e studia una formula particolare per il suo acquisto.

Uno dei giocatori che più sta brillando in questa Serie A e sta attirando le attenzioni dei grandi club, non solo di Serie A, è sicuramente l’islandese del Genoa, Albert Gudmundsson. I rossoblù acquistarono il fantasista scandinavo a gennaio del 2022 investendo poco più di un milione di euro visto che il calciatore era in scadenza di contratto con l’AZ Alkmaar.

Un’operazione azzeccatissima visto che Gudmundsson arrivò in Italia e fece subito benissimo, ma soprattutto è stato protagonista della risalita in Serie A che il Genoa ha perfezionato la scorsa stagione. Undici reti in Serie B che mostrarono tutto il suo talento, sbocciato soprattutto da quando Alberto Gilardino si è seduto sulla panchina genovese.

Il dubbio lecito era quello di capire se Albert avrebbe fatto altrettanto bene anche in Serie A. Un dubbio che è stato fugato immediatamente e già all’inizio di questa stagione. Il 26enne islandese, infatti, ha subito mostrato colpi d’alta scuola anche in Serie A ed ha spinto la squadra verso un gran campionato.

Dodici reti stagionali, di cui due in Coppa Italia, ed una doppia cifra nella prima vera stagione in Serie A. Oltre ai gol, però, ha mostrato anche una propensione alla giocata che fa brillare gli occhi di chi ama questo sport, oltre a diversi assist decisivi per i compagni e tanta corsa e sacrificio per aiutare la squadra in fase di ripiegamento.

Gudmundsson: Inter, Juve e Tottenham su di lui

Facile che per un giocatore così più di qualche squadra di alto livello ci stia facendo un pensierino. In Serie A interessa soprattutto a Juventus ed Inter, mentre in Premier League è il Tottenham, che a gennaio ha già imbastito con il Genoa l’operazione Dragusin, ad aver messo gli occhi sul fantasista islandese.

Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 30 milioni di euro, ma è facile che il Genoa possa spingersi a chiedere anche qualcosa in più durante la prossima estate. Quel che appare certo è che il calciatore lascerà la Liguria a fine stagione.

Klaassen, Marotta ha un’idea e fiuta l’affare

Al momento è l’Inter la squadra che sembra più vicina a Gudmundsson con Marotta che ha già avviato i contatti con la dirigenza rossoblù. L’idea è quella di imbastire una trattativa stile Frattesi e quindi di acquistare il calciatore in prestito con obbligo di riscatto fissato per l’estate del 2025.

Un’altra idea in cantiere, però, è quella di inserire nell’operazione l’olandese Davy Klaassen che in questa stagione sta trovando pochissimo spazio con Simone Inzaghi, ma a Genova potrebbe tornare quello dei tempi dell’Ajax. Il centrocampista dei Paesi Bassi, però, è in scadenza a giugno prossimo e quindi Marotta potrebbe rinnovargli il contratto per poi inserirlo nella trattativa Gudmundsson per abbassare sensibilmente il prezzo del fantasista scandinavo.