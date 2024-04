Roma? Non è mai stata tra i miei piani | De Rossi, che mazzata: il top player ha rifiutato categoricamente ogni offerta

Nonostante le ultime voci di calciomercato vedono un ex Serie A lontano da Roma, ma vicino al ritorno in Italia.

Sette vittorie, un pareggio ed una sconfitta ed un quinto posto che, al momento e allo stato attuale delle cose per quel che riguarda il ranking Uefa, significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. La Roma di Daniele De Rossi ha davvero qualcosa di magico e dopo l’esonero di Mourinho, arrivato circa a metà gennaio scorso, ha cambiato decisamente marcia.

Dal nono al quinto posto in campionato ad inseguire quel posto Champions che da tanti anni non viene raggiunto e che, nonostante le due finali europee consecutive, non è mai stato nemmeno sfiorato da José Mourinho. In parallelo c’è anche un cammino in Europa League fin qui senza macchia.

Due turni superati, quello complicato ai rigori contro il Feyenord e quello molto più agevole contro il Brighton di De Zerbi, ma soprattutto un affascinante derby italiano contro il Milan alle porte che varrebbe, in caso di passaggio del turno, un’altra semifinale europea, la quarta in quattro anni.

Risultati eccezionali e per certi versi inaspettati che, inoltre, la Roma di De Rossi ha raggiunto giocando un calcio propositivo, offensivo ed aggressivo, tenendo la palla quasi sempre più degli avversari e lasciando perdere catenaccio e contropiede che erano alla base del gioco di Mourinho. Mosse che hanno ridato consapevolezza ad una squadra e a dei calciatori che continuano a sorprendere.

Zaniolo, niente Roma nel suo futuro

Vedremo come andrà a finire la stagione romanista, ma in estate la strategia sul mercato, purtroppo per i tifosi giallorossi, non cambierà. Ci sarà bisogno, a causa dei parametri Uefa e del fair play finanziario, di fare alcune plusvalenze entro il 30 giugno di quest’anno. Questi obblighi limitano ancora una volta il lavoro sul mercato dei dirigenti capitolini.

Roma che sicuramente, quindi, non potrà riportare nella Capitale, Nicolò Zaniolo; operazione che in un primo momento sembrava potesse prendere corpo. Lo stesso ex esterno d’attacco romanista ha negato un suo possibile ritorno a Roma, così come ha detto che non giocherà mai nella Lazio.

Zaniolo, ecco le squadre interessate

Nonostante questo, però, Zaniolo continua a sognare un ritorno in Serie A. Al momento i club maggiormente interessati al suo acquisto sono Milan e Fiorentina. L’Aston Villa, club in cui sta militando l’azzurro in questa stagione, non eserciterà il riscatto a fine stagione ed il classe 1999 ligure tornerà al Galatasaray. Il club turco per cederlo chiede almeno 20 milioni di euro.

Cifra che la Fiorentina potrebbe investire se in estate dovesse cedere uno dei suoi gioielli in attacco. Già ad agosto scorso, se si fosse concretizzata la cessione di Nico Gonzales al Brentford, i viola avrebbero virato su Zaniolo che però, come detto, potrebbe tornare d’attualità durante la prossima estate. Per Nicolò, quello a Firenze, sarebbe un ritorno, data la sua militanza nelle giovanili viola fino agli Allievi e prima del suo passaggio alla Primavera dell’Inter.