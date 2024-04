Tra 92 giorni vi saluto, lascio la Juve | Ferrero, comunicato l’addio ad Allegri: abbandona la nave nel momento del bisogno

Gianluca Ferrero ha comunicato l’addio a Massimiliano Allegri. Lascerà la Juventus tra 92 giorni. I tifosi stentano a crederci.



Reduce da una triste striscia di risultati che l’ha vista ottenere appena sette punti nelle ultime otto partite di campionato disputate, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo, oggi (sabato 30 marzo) alle 18.00, contro la Lazio di Igor Tudor in occasione dell’anticipo pomeridiano della 30esima giornata.

Una sfida, quella dello Stadio Olimpico, i cui tre punti in palio valgono moltissimo tanto per i biancocelesti, desiderorsi di dare seguito all’importante successo di due settimane fa contro il Frosinone, quanto per i bianconeri, chiamati a rialzare la china dopo due mesi a dir poco pessimi.

Due mesi, nel corso dei quali la Vecchia Signora ha perso in fila prima la testa della classifica e poi il secondo posto il quale, occupato attualmente dal Milan di Stefano Pioli, potrebbe essere agganciato, seppur temporaneamente, proprio grazie a un successo contro i capitolini, i quali giungeranno a Torino martedì prossimo per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Una manifestazione, questa, che i piemontesi proveranno ovviamente a portare a casa non solo per rendere meno amara una stagione che fino a poche settimane fa si pensava potesse concludersi con la vittoria dello scudetto, ma anche per regalare il primo trofeo al neo presidente Gianluca Ferrero, salito alla presidenza del club nel gennaio 2023 in sostituzione del dimissionario, Andrea Agnelli.

Juve, si pensa già alla prossima stagione: l’obiettivo è tornare competitivi

Abbandonati nel giro di due mesi sogno scudetto e secondo posto in classifica, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare nel migliore dei modi le undici partitte (12 in caso di raggiungimento della finale di Coppa Italia) che restano da qui alla fine della stagione.

Una stagione, che si spera possa concludersi col ritorno in Champions League dopo un anno di assenza e con la vittoria della coppa nazionale, che la dirigenza bianconera sta iniziando a mettere pian piano da parte con la pianificazione della prossima in cui la Vecchia Signora dovrà tornare competitiva quantomeno per la vittoria dello scudetto, mancante ormai dalle parti della Continassa da ben quattro anni.

92 DAYS 🤡 pic.twitter.com/rSI1vDEl0R — 92 DAYS until Alex Sandro’s contract expires (@NoAlexSandro) March 29, 2024

Alex Sandro al passo d’addio: il contratto del brasiliano scade tra 92 giorni

Legatosi alla Juventus nell’agosto 2015, Alex Sandro dirà addio al club bianconero alla fine della stagione. Vista la volontà della società piemontese di non procedere al rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, il brasiliano lascerà Torino dopo nove stagioni.

Nove stagioni, al termine delle quali l’ex Porto potrebbe diventare lo straniero con più presenze nella storia della Vecchia Signora, caratterizzate, tra le altre cose, dalle vittorie di cinque scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Un rapporto lunghissimo e pieno di soddisfazioni, quello tra Alex Sandro e la Juventus, destinato ad esaurirsi tra poco più di 90 giorni.