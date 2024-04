Lui per 20 milioni può partire | Zhang fa il prezzo del top player: ha bisogno di soldi, Marotta non può farci niente

Sarà un’altra estate in cui bisognerà stare attenti al bilancio quella nerazzurra e qualcuno dovrà ancora una volta essere sacrificato.

Nei giorni scorsi si sono diffuse alcune voci preoccupanti sul futuro dell’Inter. Da tempo, ormai, la proprietà interista, con a capo la famiglia Zhang, ha un debito verso il Fondo americano Oaktree di circa 365 milioni di euro. Soldi che il fondo di investimento aveva prestato ai proprietari nerazzurri per la gestione ordinaria del club.

Steven Zhang ha chiesto più tempo per poter venire a capo da questo debito, ma il Fondo non sembra più in grado di accettare le garanzie che gli vengono date dai suoi interlocutori. La vicenda è ingarbugliata e potrebbe vedere delle sorprese a breve. Le strade sono due: o il fondo, un po’ come successo al Milan ai tempi del Fondo Elliott, decide di prendere le redini del club, oppure darà la possibilità di un rifinanziamento del debito, accettando le condizioni di Steven Zhang.

Ad ogni modo, però, nonostante lo Scudetto ormai certo e la qualificazione al Mondiale per club dell’estate 2025, sarà un’altra sessione estiva complicata per i dirigenti nerazzurri, finora bravissimi a mantenere comunque competitiva l’Inter, anzi a renderla, anno dopo anno, addirittura più forte.

Dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku di due stagioni fa e quelle di Gosens, Brozovic e Onana dell’estate scorsa, è prevista un’altra estate movimentata sul fronte del mercato in uscita. Ci sarà la necessità di fare delle plusvalenze e vendere alcuni calciatori, anche per movimentare il mercato in entrata.

Mercato Inter, le prossime mosse di Marotta

Marotta e Ausilio, dal canto loro, si sono già mossi con largo anticipo continuando ad agire dal punto di vista della filosofia dei parametri zero. Sono già stati ufficializzati, infatti, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, rispettivamente centrocampista del Napoli e attaccante del Porto che a fine stagione si svincoleranno dalle rispettive squadre di appartenenza.

Nelle prossime settimane, poi, i dirigenti nerazzurri penseranno anche ad alcune mosse per rinforzare anche la difesa e gli esterni. Ed è proprio da quest’ultimo ruolo che la società nerazzurra spera di ricavare una plusvalenza importante, cedendo un calciatore che, al momento, sembra quello maggiormente sacrificabile.

Inter, ecco chi è il prescelto per la cessione

Parliamo di Denzel Dumfries, esterno destro che era arrivato all’Inter nell’estate 2021 per circa 15 milioni di euro e per sostituire il partente Hakimi. Il calciatore olandese ha disputato delle buone stagioni in passato, ma quest’anno è stato uno dei pochi giocatori della rosa nerazzurra a deludere un po’ le aspettative tanto da perdere il posto a beneficio di Matteo Darmian.

Dumfries, inoltre, ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e le trattative per il rinnovo si sono bloccate. L’olandese ha estimatori soprattutto in Premier ed è lì che Marotta spera di venderlo per guadagnare il più possibile. Al momento la sua valutazione si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro, ma un eventuale buon Europeo con la propria Nazionale potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo.