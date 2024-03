Tonali non ha finito: invitato il collega a raggiungerlo | Non bastava andar via dal Milan: tifosi rossoneri imbufaliti

Il centrocampista italiano, che tornerà in campo nella prossima stagione, potrebbe essere raggiunto da un altro storico rossonero.

La scorsa estate ci fu un’operazione di mercato, che coinvolse la nostra Serie A, che fece molto scalpore e di cui si discusse veramente tanto. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ebbe molto risalto per varie ragioni e fu considerato forse il movimento più importante e significativo dell’intera sessione estiva.

Sicuramente non poteva passare inosservata la cifra offerta dagli inglesi ai rossoneri per acquistare il calciatore. Una cifra, settanta milioni di euro più bonus, che la dirigenza rossonera non poteva proprio rifiutare e con la quale si è poi finanziato più di metà mercato in entrata. Non passò di certo inosservata anche la portata dell’operazione con un simbolo e tifoso del Milan da sempre che lasciava la squadra del suo cuore per trasferirsi all’estero.

Per il più classico degli scherzi del destino, poi, a metà settembre, Sandro Tonali ha avuto la possibilità di tornare a San Siro per giocare subito contro la sua ex squadra ed i suoi ex tifosi. In occasione della prima giornata del girone di Champions, infatti, il Milan ospitò proprio il Newcastle e l’ex otto rossonero fu accolto con entusiasmo dai tifosi milanisti.

Dopo circa un mese, però, la carriera e la vita di Tonali hanno vissuto dei momenti drammatici, con l’inchiesta relativa al calcio scommesse che lo ha visto coinvolto e, ritenuto colpevole, per il centrocampista bresciano è scattata la squalifica di circa un anno. Ora, la situazione potrebbe complicarsi, visti gli ultimi sviluppi della vicenda, ma Sandro giura di non aver scommesso sulle partite della propria squadra e conta di tornare in campo in vista della prossima stagione.

Tonali e Maldini, un futuro ancora insieme?

A partire proprio dalla stagione che verrà, inoltre, Tonali potrebbe ritrovare al Newcastle una figura molto importante per la sua carriera e per la sua crescita personale. Parliamo di quel Paolo Maldini che tanto lo ha voluto al Milan nell’estate del 2020 e che fece di tutto per convincere la proprietà rossonera a prenderlo.

Come Sandro, inoltre, anche Maldini è stato costretto a lasciare Milanello a causa della decisione di Gerry Cardinale, da poco diventato proprietario del Milan, di licenziarlo. L’ex storico Capitano e bandiera milanista, quindi, ha dovuto svuotare l’armadietto ed ha abbandonato il ruolo che svolgeva in rossonero.

Newcastle, anche Maldini in lizza per il ruolo di nuovo ds

Maldini, che ha sempre dichiarato il suo intento di non accettare mai alcuna proposta da club italiani perché troppo legato al Milan, potrebbe ripartire dalla Premier League e dall’Inghilterra e raggiungere proprio Sandro Tonali. Il Newcastle, infatti, che a fine stagione saluterà l’attuale direttore sportivo, Dan Ashworth, destinato al Manchester United, starebbe pensando proprio all’ex Capitano rossonero per quel ruolo.

Paolo, però, non è l’unico candidato per il ruolo di ds dei Magpies. Gli altri nomi in lizza, infatti, sarebbero anche Hugo Diana, attualmente ds dello Sporting Lisbona, Paul Mitchell, ex Monaco e del circuito Red Bull, Rui Pedro Braz del Benfica e l’ex Roma Tiago Pinto.