Allegri resta in Serie A? Sì, ma non alla Juve | Si sta materializzando l’impossibile: contatto col ‘nemico’ di sempre

Il tecnico bianconero potrebbe lasciare l’attuale panchina a fine stagione, ma restare comunque nel nostro campionato.

Sono diverse le panchine che non hanno ancora un proprietario per quanto riguarda la prossima stagione. Dando per scontato che l’Inter confermerà Simone Inzaghi, l’Atalanta Gian Piero Gasperini, la Roma Daniele De Rossi, il futuro delle altre grandi squadre è ancora tutto da decidere.

Si è deciso da poco quello della Lazio che ha affidato la sua panchina a Igor Tudor per 18 mesi dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, mentre appare quasi certo l’avvicendamento a fine stagione in casa Fiorentina, dove Mister Vincenzo Italiano quasi sicuramente lascerà per provare l’esperienza in un altro club.

C’è ancora incertezza, invece, sul futuro delle panchina di due delle squadre più importanti del nostro campionato: Milan e Juventus. Ma, se fino a poche settimane fa sembrava molto più probabile la riconferma di Allegri rispetto a quella di Pioli, in questo momento è il tecnico rossonero in pole position per guadagnarsi almeno un altro anno sulla panchina rossonera.

Massimiliamo Allegri, invece, continua a non avere la critica dalla propria parte, ma soprattutto continua a non convincere addetti ai lavori e tifosi della Juventus. Il suo contratto scade nel giugno 2025 e quindi una strada da percorrere potrebbe essere quella di continuare a vedere il tecnico livornese sulla panchina bianconera almeno fino alla prossima stagione.

Juve, in dubbio la riconferma di Allegri

Un altro anno e poi addio alla scadenza naturale del contratto. Questo è sempre stata l’ipotesi numero uno in casa Juventus, con Giuntoli che non ha mai nascosto la volontà della società di andare avanti con Allegri almeno fino al termine della prossima stagione.

Gli ultimi deludenti risultati della Juve, però, pongono seri dubbi su questa ipotesi e potrebbero scrivere la parola fine sul rapporto tra Allegri e la Vecchia Signora. Molto dipenderà da ciò che accadrà tra campionato e Coppa Italia, ma al momento non sembra essere certa la riconferma dell’allenatore livornese.

Panchina Napoli, la pazza idea di ADL

Allegri, tuttavia, avrebbe già un’alternativa pronta. Un altro club di Serie A che sicuramente cambierà allenatore al termine di questa stagione è il Napoli, con il Presidente Aurelio De Laurentiis che ne ha avvicendati tre in questi mesi. Calzona è stato chiamato per traghettare gli azzurri fino a maggio, ma poi ci sarà spazio per un allenatore diverso che possa aprire un nuovo progetto e ciclo.

In passato si sono fatti i nomi di Vincenzo Italiano e Stefano Pioli, ma ora prende quota quello di Massimiliano Allegri che, divorziando dalla Juve, si troverebbe libero già in vista della prossima stagione. Passare dalla Juve al Napoli avrebbe sicuramente del clamoroso e farebbe storcere il naso a parecchi tifosi – di entrambe le tifoserie – ma sarebbe anche molto affascinante.