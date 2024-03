La colpa del disastro è solo tua | Allegri sbotta contro Giuntoli: ha preferito il bilancio e questo è il risultato

La Juventus dice addio a uno dei suoi top player. Giuntoli lo vende senza interpellare Allegri. Messa a segno una clamorosa plusvalenza.

Intenzionata a rialzare la china dopo i pessimi risultati degli ultimi due mesi, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a far visita alla Lazio di Igor Tudor in occasione dell’anticipo pomeridiano del sabato di Pasqua valevole per la 30esima giornata di campionato in Serie A.

Una gara, quella dello Stadio Olimpico, che i bianconeri proveranno chiaramente a portare a casa non solo per agganciare, seppur temporaneamente, il secondo posto in classifica occupato attualmente dal Milan (i rossoneri saranno impegnati a Firenze contro la Fiorentina alle 20.45), ma anche per centrare una vittoria esterna che manca ormai dallo 0-3 rifilato al Lecce lo scorso 21 gennaio.

Un’affermazione, quella conquistata in terra salentina due mesi fa, in seguito alla quale la Vecchia Signora, considerando le successive tre gare giocate lontano da Torino contro Inter, Hellas Verona e Napoli, ha messo in cassaforte appena un punto sui nove disponibili.

Un rendimento a dir poco pessimo, quello recente del gruppo piemontese, frutto di un inspiegabile calo fatto registrare soprattutto dai top player (Bremer, Danilo, Locatelli, Chiesa, Rabiot) a disposizione di Massimiliano Allegri i quali, eccezion fatta per Vlahovic, hanno staccato clamorosamente la spina nel miglior momento della stagione in cui la squadra era sorprendentemente prima in classifica.

Juve, Giuntoli non esclude cessioni illustri in caso di offerte vantaggiose

Chiamata a blindare necessariamnte il proprio piazzamento Champions davanti al Bologna di Thiago e alla Roma di Daniele De Rossi, la Juvenus del patron Ferrero pensa anche alla prossima stagione e inizia fare mente locale su ciò che potrebbe avvenire, tanto in entrata quanto in uscita, nel corso dell’imminente sessione estiva di trattative.

Una sessione di calciomercato, quella che scatterà il prossimo 1 luglio, per la quale la Juventus avrebbe già messo in conto la possibilità, stando anche a quanto confermato dal direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, di potersi privare di qualche top player qualora sui tavoli degli uffici della Continassa dovessero pervenire offerte ritenute vantaggiose.

Bremer nel mirino del Manchester United: Red Devils pronti a strappare il brasiliano alla Vecchia Signora

Pilastro, insieme a Danilo e Gatti, della retroguardia della Juventus, Gleison Bremer potrebbe lasciare la sponda bianconera del Po nei prossimi mesi per volare in Premier League al servizio del Manchster United della famiglia Glazer. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore brasiliano sarebbe finito nel mirino dei Red Devils i quali, desiderosi di inserire in squadra elementi validi ed esperti, avrebbero pensato proprio all’ex Torino per rinforzare il reparto arretrato della rosa di Erik ten Hag.

Al momento non sappiamo se la trattativa tra piemontesi e mancuniani andrà in porto quest’estate, visto che la clausola rescissoria da 65-70 milioni di euro inserita dalla Vecchia Signora nel contratto del centrale sudamericano sarà esercitabile solo a partire dall’estate 2025, ma quel che è certo è che il futuro in bianconero del classe ’97 non è assicurato. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi mesi.