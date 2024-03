Dybala in lacrime: l’infortunio è gravissimo | Si è rotto il perone: permanenza alla Roma in forte rischio

Ciò che è accaduto rovina la sua parentesi nella Capitale, Dybala scoppia a piangere, l’infortunio è molto grave, si è rotto il perone

La sua carriera è stata costellata di partite sontuose, in cui è stato grande protagonista, ma anche da un fisico che spesso ha causato lui dei problemi. Paulo Dybala ha trovato nella Roma uno spogliatoio e un’ambiente in grado di coccolarlo, senza farlo sentire sotto pressione. Lui ricambia con prestazioni di alto livello e con una crescita costante da quando si è trasferito nella Capitale.

Per il fantasista argentino quasi tre anni con la maglia giallorossa, prima sotto la gestione di José Mourinho, con la conquista della Conference League, la finale persa ai rigori in Europa League e adesso la lotta per un posto in Champions con Daniele De Rossi.

La stagione in corso è quella che l’ha visto più in campo in percentuale, saltando poche gare se non per avere il tempo di rifiatare. Il feeling con Romelu Lukaku, arrivato nel mercato della scorsa estate, è ottimo e i due insieme stanno garantendo un numero importante di reti.

Con la partenza di Andrea Belotti, che si è accasato alla Fiorentina nella sessione di mercato invernale, è indispensabile che la coppia di centravanti sia in salute per poter disporre delle giuste qualità tecniche davanti l’area di rigore avversaria.

Un grave infortunio priva l’attaccante della Roma della possibilità di giocare

In prestito in Giappone invece un altro attaccante di proprietà della Roma. Stiamo parlando del norvegese Ola Solbakken, trasferitosi all’Urawa Red Diamonds con la speranza di avere il giusto spazio e di trovare il feeling con la porta.

Purtroppo per lui così non è stato dato che una frattura del perone sinistro rimediata in allenamento lo ha tenuto dal campo. Dybala, suo ex compagno di squadra, è dispiaciuto dell’accaduto ma, salvo peggioramenti, la punta dovrebbe tornare a disposizione del club tra massimo un mese.

Un momento difficile per Solbakken, le ipotesi per il suo futuro

Il norvegese tornerà a Trigoria per giocarsi le sue carte. Con José Mourinho non è riuscito a farsi notare, adesso cerca riscatto ma dovrà prima di tutto recuperare il ritmo gara, perso a causa di questo stop obbligato.

Un nuovo inizio per la punta norvegese che potrebbe essere di nuovo spedito in prestito anche per la prossima stagione.