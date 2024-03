Se vengo da voi lo stipendio me lo pagate? | Marotta, la risposta del talento è una frecciatina: preferisce fare altra gavetta

Un obiettivo di mercato dei nerazzurri preferirebbe non vestire già nella prossima stagione la maglia dei prossimi Campioni d’Italia.

L’Inter, dopo la sosta per le Nazionali, si rituffa nel Campionato e conta i giorni che la separano dalla conquista del ventesimo Scudetto e dalla tanto agognata seconda stella. Ormai, infatti, non è più in discussione il trionfo in una Serie A completamente dominata fin dalla prima giornata.

Da molti l’Inter era ed è considerata la rosa più forte, non solo in questa stagione, ma questa osservazione non era per nulla scontata. I nerazzurri, infatti, è da ormai qualche anno che sono costretti a fare i conti con una difficile situazione economico-finanziaria e con i debiti del proprio proprietario che ha ancora difficoltà a restituire il prestito al Fondo Oaktree.

Nonostante Zhang abbia chiuso i rubinetti della spesa da ormai qualche stagione e i dirigenti nerazzurri hanno dovuto fare i salti mortali, vendendo giocatori importanti e acquistando spesso calciatori in prestito o a parametro zero, l’Inter è sempre rimasta competitiva, anzi è addirittura migliorata anno dopo anno.

E, dopo la finale di Champions League conquistata nel corso della scorsa stagione, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, quest’anno sta arrivando uno straordinario Scudetto che coronerà il grande lavoro svolto dalla dirigenza e dal tecnico Simone Inzaghi che ha saputo migliorare tanti giocatori e fare il massimo con il materiale a disposizione.

Inter, le prime mosse di Marotta e Ausilio

Anche in vista del prossimo mercato estivo, però, la situazione in casa Inter non cambierà, con il direttore sportivo, Piero Ausilio e l’amministratore delegato, Beppe Marotta che dovranno stare attenti ai conti, cedere qualche pezzo per fare plusvalenze e poter poi investire nel mercato in entrata.

Da questo punto di vista, in realtà, Marotta e Ausilio hanno già cominciato il proprio lavoro ed hanno già ufficializzato gli arrivi molto importanti dell’attaccante, Mehdi Taremi, in scadenza di contratto con il Porto; e di Piotr Zielinski, centrocampista che a giugno si svincolerà dal Napoli. Due arrivi a parametro zero, quindi, in quella che è diventata la vera e propria specialità in casa Marotta.

Mercato Inter, occhi su Kayode della Fiorentina

Nelle prossime settimane i dirigenti nerazzurri proveranno a rinforzare anche la difesa e gli esterni. In questo ruolo pare assai probabile la cessione di Denzel Dumfries che permetterà alla società di fare cassa ed ottenere un’importante plusvalenza. L’olandese è anche in scadenza di contratto nel giugno 2025 e la trattativa per il rinnovo appare molto complicata.

L’obiettivo numero uno dell’Inter per sostituire l’olandese sembra essere il terzino destro della Fiorentina, Micheal Kayode. Il giovane esterno si è messo parecchio in mostra in questa stagione ed è considerato uno dei più interessanti profili in quel ruolo. La trattativa con la Fiorentina, però, non appare facile per due motivi: i viola chiedono molti soldi, ma soprattutto la volontà del calciatore che pare preferire la permanenza a Firenze, almeno per un’altra stagione, per continuare il proprio processo di crescita.