In Francia lo chiamano il nuovo Mbappè | E avrà presto la numero 7 del Milan: firma e visite mediche entro maggio

Il nuovo bomber del Milan sarà l’erede di Mbappé, in Francia sono certi delle potenzialità del giocatore, pronto per prendersi la maglia numero 7 dei rossoneri

Anche se non si sono ancora ritirati, il loro trasferimento rispettivamente in Arabia Saudita e negli Stati Uniti, pone fine al dualismo tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi che per quasi due decenni sono stati i due giocatori di calcio più significativi. Una nuova generazione di talenti scalpita per accaparrarsi il trono di migliore del mondo e il più accreditato in questo momento è il francese Mbappé, assoluto trascinatore con il suo Paris Saint Germain.

Il fantasista transalpino dovrebbe trasferirsi al Real Madrid la prossima estate data la sua volontà di non rinnovare il contratto che lo lega con i parigini e con i Blancos proverà a togliersi molte soddisfazioni personali e di squadra.

Ma prima avrà il compito di provare a regalare alla dirigenza e alla tifoseria parigina quella Champions League che da più di dieci anni sfuma per uno dei club più ricchi del Mondo, in grado di investire milioni su milioni per rinforzare la rosa e tentare di vincere quel trofeo.

Ai quarti di finale l’avversario sarà il Barcellona, una doppia sfida che si preannuncia equilibrata e con Mbappé chiamato a fare la differenza grazie alla sua indiscussa classe.

La rivelazione della Ligue 1 è vicino alla firma con il Milan

Nella Ligue 1 un altro giocatore che sta sorprendendo a livello realizzativo è l’attaccante del Lille Jonathan David, autore di 15 reti in campionato, ben 10 in questo inizio di 2024.

La punta è nel mirino del Milan che vorrebbe ingaggiarlo come sostituto del partente Olivier Giroud che dovrebbe trasferirsi in MLS. Il contratto con il club francese scade nel 2025 e i rossoneri dovrebbero riuscire ad assicurarsi le sue prestazioni per una cifra inferiore ai 30 milioni, dati anche gli ottimi rapporti tra le due società.

Sono due le alternative a David per l’attacco del Milan

Le alternative sul taccuino di Monchada sono Kirkzee del Bologna, il cui costo del cartellino è superiore rispetto a quello di David, e Guirassy dello Stoccarda, autore di 22 reti in Bundesliga e la cui clausola rescissoria è di soli 15 milioni.

Quello che è certo è che servirà un giocatore da doppia cifra per non perdere incisività in area di rigore, mantenendo i numeri importanti del reparto offensivo di questa stagione.