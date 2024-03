Esonerato per una presunta relazione col membro del club | Claudio Ranieri sotto shock: il comunicato UFFICIALE

Notizia shock per l’attuale tecnico del Cagliari che nel frattempo continua a pensare alla salvezza della sua squadra.

Con lo Scudetto ormai praticamente deciso già da qualche settimana e con l’Inter che ormai aspetta solo l’ufficialità per festeggiare la tanto agognata seconda stella, il campionato di Serie A riparte dopo la sosta delle Nazionali, con due grandissime ed appassionanti lotte: quella per l’Europa e quella per non retrocedere.

Mentre la prima decreterà chi si qualificherà in Champions League, chi in Europa e chi in Conference, e vede almeno otto squadre coinvolte, a parte Milan e Juventus che non dovrebbero avere problemi a centrare l’accesso alla prossima Coppa dei campioni, si infiamma sempre di più la lotta per la salvezza.

Dal Lecce che ha 28 punti, al Sassuolo penultimo che ne ha 23, sono ben sette le squadre che si giocano tutto e sperano di non arrivare in penultima e terzultima posizione che significherebbe retrocessione. Dando per spacciata ormai la Salernitana, quindi, in lotta ci sono Lecce e Sassuolo, come detto, ma anche Udinese, Verona, Cagliari, Empoli e Frosinone.

Sembrava molto in difficoltà fino a poco più di un mese fa il Cagliari di Claudio Ranieri che, prima della sconfitta di Monza arrivata nel match pre sosta, aveva ottenuto quattro risultati utili consecutivi – due pareggi e due vittorie – e si era rilanciato alla grande nella corsa per la permanenza nella massima serie.

Cagliari, l’appassionante lotta per la salvezza

La vera forza del club sardo sta proprio nell’esperienza e nelle capacità del proprio tecnico che è uno specialista di grandi imprese e anche di salvezze. Lo scorso anno ha compiuto quella della promozione, sempre in Sardegna, e quest’anno vuole regalare un’altra grande gioia ai propri tifosi. Buona fetta della salvezza del Cagliari, però, dipende dal prossimo match.

Lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, infatti, alle ore 15, andrà in scena Cagliari-Verona, un vero e proprio spareggio per la salvezza. I sardi e gli scaligeri sono al momento appaiati al quindicesimo posto in classifica con 26 punti ed hanno due lunghezze di vantaggio sul Frosinone, terzultimo in graduatoria. La squadra delle due che dovesse riuscire a portar via i tre punti dal prossimo match farebbe certamente un grosso passo in avanti verso la permanenza nella massima serie.

Leicester di Ranieri, la clamorosa decisione del club

Chi invece sta lottando per risalire nella massima serie, anche se parliamo di quella inglese, è il Leicester, uno dei grandi amori da allenatore proprio di Claudio Ranieri. In casa Foxes è stato annunciato nelle ore scorse il licenziamento del tecnico della squadra femminile, Willie Kirk a “seguito di un ampio processo disciplinare interno e nel rispetto degli obblighi del club in materia di privacy individuale, Willie ha violato il codice di condotta della squadra a un livello tale da rendere la sua posizione non più idonea”.

Il comunicato del club prosegue così: “Le guida della prima squadra femminile del Leicester continuerà ad essere affidata a Jennifer Foster, supportata da Stephen Kirby, mentre il club inizia il processo di nomina di un nuovo manager permanente”. L’ormai ex tecnico della squadra femminile era già stato sospeso qualche tempo fa dal club a seguito di alcune voci su una presunta relazione con una calciatrice della sua squadra. Voci che avevano suscitato molte polemiche in Inghilterra.