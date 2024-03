Lo stesso stipendio di Pinsoglio non lo accetto | Giuntoli, oltraggio clamoroso a un top della rosa: salta ufficialmente il rinnovo

Un top della Juve rifiuta il rinnovo. Giuntoli ha proposto cifre inferiori rispetto all’attuale ingaggio. La trattativa salta ufficialmente.

Terza in classifica con 59 punti, a meno tre dal Milan di Stefano Pioli e a meno 17 dall’Inter di Simone Inzaghi, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a far visita alla Lazio di Igor Tudor in occasione della 30esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma all’Olimpico sabato alle 18.00, che i bianconeri non dovranno ovviamente fallire per non mettere ulteriormente in pericolo il proprio piazzamento Champions. Un piazzamento, quello che dà accesso alla massima competizione continentale, che, saldamente in mano fino a poco tempo fa, è stato messo clamorosamente in discussione dai pessimi risultati degli ultimi due mesi.

Pessimi risultati che, tradotti in punti conquistati, hanno visto la Vecchia Signora ottenerne appena sette nelle ultime otto partite di campionato disputate. Otto partite, in cui i piemontesi hanno vinto in una sola occasione (3-2 interno contro il Frosinone lo scorso 25 febbraio), che hanno inevitabilmente ridimensionato le ambizioni di Vlahovic e compagni, passati, nel giro di poche settimane, dal sogno scudetto alla terza posizione in graduatoria.

Una terza posizione che, occupata attualmente con cinque e otto punti di vantaggio sul quarto posto del Bologna e sul quinto della Roma, dovrà necessariamente essere difesa con le unghie e con i denti nelle nove gare che restano da qui alla fine del campionato.

Juventus, rivelazione McKennie: da scarto a titolare fisso

Abbandonato ormai da settimane il sogno di conquistare quello che sarebbe stato il 37esimo scudetto della sua storia, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara al delicato match esterno di sabato pomeriggio contro la Lazio, passata da qualche giorno nelle mani di Igor Tudor.

Una sfida, quella contro i biancocelesti, per la quale il tecnico toscano non dovrebbe rinunciare a Weston McKennie il quale, rientrato in bianconero la scorsa estate dopo la deludente esperienza in prestito al Leeds United, in Premier League, è riuscito a guadagnare, a suon di ottime prestzioni, la fiducia del suo allenatore il quale, dal considerarlo un esubero, è passato a schierarlo titolare praticamente sempre tanto in campionato quanto in Coppa Italia.

❗Juventus offered a new contract with a reduced salary to McKennie, who rejected it. [@Gazzetta_it] #Juventus pic.twitter.com/uOHTl4PWuP — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) March 27, 2024

Juve, salta ufficialmente (per ora) il rinnovo di McKennie: l’americano non accetta la riduzione d’ingaggio

Sebbene meritato, viste le buone prestazioni fatte registrare nelle 28 partite disputate fin qui tra campionato (27 su 29) e Coppa Italia (una su due), il rinnovo di contratto che la Juventus ha offerto a Weston McKennie, almeno per ora, non si concretizzerà.

Stando infatti a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e poi confermato su X, il classe ’98 americano, il cui contratto con la Vecchia Signora scadrà il 30 giugno 2025, ha rifiutato la proposta di rinnovo messa sul piatto dal club bianconero. Una proposta di rinnovo, con drastica riduzione d’ingaggio, che l’entourage del giocatore ha immediatamente rispedito al mittente in quanto considerata improponibile alla luce di quanto di buono fatto in stagione dal 25enne statunitense.